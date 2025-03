A- A+

Um homem com mandado de prisão preventiva por homicídio em aberto foi preso em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial.

Segundo a Prefeitura de Olinda, ele caminhava pelas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, durante o Carnaval, quando foi reconhecido pela tecnologia.

O mandado da prisão havia sido expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda. Após ser identificado com o auxílio das câmeras, o homem foi preso por policiais militares que atuavam na área, na terça-feira (3). O nome do homem não foi divulgado pela prefeitura.

No Sábado de Zé Pereira (1º), durante o desfile do Galo da Madrugada, três foragidos da Justiça foram capturados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), com auxílio de câmeras de reconhecimento facial.

Em Olinda, 138 câmeras de monitoramento reforçaram a segurança durante o Carnaval. Os equipamentos foram distribuídos em 35 totens, além de 25 unidades adicionais.

As imagens captadas pelas câmeras foram transmitidas em tempo real para a SDS-PE, o Centro Integrado de Defesa Social (Ciods), a sede da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), a Guarda Civil Municipal de Olinda e a Central de Monitoramento do Carnaval, localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia.

