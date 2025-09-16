A- A+

POLÍCIA Homem é preso após tentar matar parente idosa de 70 anos a pauladas no Recife Vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital da Restauração; agressor foi autuado em flagrante

Uma idosa de 70 anos foi espancada a pauladas por um parente na noite dessa segunda-feira (15), no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife. O suspeito, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi agredida pelo familiar com pauladas na cabeça. Ao chegarem ao local, policiais solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta da "gravidade dos ferimentos da vítima".

O Samu disse ter sido acionado para a ocorrência às 22h59. A mulher foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ela deu entrada na unidade de saúde com "múltiplos ferimentos". Ainda não há outras informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Militar ainda informou que o homem havia sido agredido por populares, que o contiveram após ele tentar matar a idosa. O agressor, inclusive, seria portador de transtornos psicológicos, mas nenhum laudo foi apresentado aos militares na ocorrência.

O homem também foi encaminhado ao HR, tendo sido depois levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, para o registro policial.

A Polícia Civil registrou o caso já na madrugada desta terça-feira (16), por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital. A ocorrência foi tipificada como tentativa de homicídio.

A corporação afirmou que o agressor era um parente da vítima, mas não esclareceu qual seria o grau desse parentesco.

"Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", completou a polícia.

