REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Homem preso por crimes sexuais em Pernambuco e Santa Catarina também abusou de sobrinho, diz PCPE Uma das crianças, inclusive, é sobrinho do suspeito, preso em Jaboatão dos Guararapes

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) revelou, por meio de coletiva de imprensa nesta segunda-feira (15), que as vítimas de homem preso sob suspeita de crime sexual em Pernambuco e Santa Catarina têm "entre oito e nove anos".

Além disso, uma das crianças, um menino, é sobrinho do suspeito, que foi detido no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O homem de 22 anos, que não teve nome revelado, era procurado em Pernambuco e em Santa Catarina pelos crimes de estupro de vulnerável e por baixar pornografia infanto-juvenil.

"Através das imagens de crianças despidas (disponíveis no celular do suspeito, que foi apreendido), a gente conseguiu obter essas informações", explicou a delegada 2ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra Criança e Adolecente (DPCCAI) de Jaboatão dos Guararapes, Cláudia Gonzaga.

Também de acordo com a delegada, a polícia não pode passar maiores informações sobre o caso, porque isso poderia atrapalhar as investigações.

"A gente tem indícios de que ele praticou atos libidinosos com essa criança (de Pernambuco) e que ele obteve imagens dessa criança despida", explicou Cláudia Gonzaga.

Além do sobrinho, o suspeito também teria cometido crime sexual contra uma criança de Joinvile, em Santa Catarina.

O trabalho de identificação aconteceu em parceria com a Polícia Civil do Estado. Segundo a corporação, os crimes foram praticados durante o ano de 2023 e a investigação ocorre desde então.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi preso na sexta-feira (12), e autuado por infração ao art. 217- A do Código Penal Brasileiro (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos), e artigos 240 e 241- B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam sobre armazenamento, produção e reprodução de cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

"O próximo passo é entrar em contato com essas vítimas e obter o laudo pericial do celular que foi apreendido. Durante as diligências, obtemos esse material dele para seguir com as investigações. O suspeito continua preso preventivamente, e vai permanecer assim provavelmente durante 30 dias, enquanto a gente segue com as investigações com a Polícia de Santa Catarina. Contamos com o apoio deles para conseguir informações dessa vítima de lá", completou a delegada.

