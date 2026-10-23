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Violência de gênero Homem preso por feminicídio da mulher em SP já tinha sido condenado pelo assassinato da ex A mulher foi atingida com facadas no tórax, com ferimentos no coração e no pulmão

Um homem, de 32 anos, foi preso por suspeita de matar a companheira, de 51, na tarde de quarta-feira, 21, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil do Estado, ele já havia cumprido pena pelo assassinato da ex-namorada.

O homem fugiu após cometer o crime e se entregou na delegacia de Mirassol, localizada a 15 km de São José do Rio Preto, na tarde da quinta-feira, 22. Ele foi preso preventivamente.

O Estadão entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e aguarda retorno.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Dálice Aparecida Ceron, o suspeito alegou que matou a companheira acidentalmente, enquanto se defendia de um ataque. "Ele estava indiferente, frio e alegou que agiu em legítima defesa", disse em coletiva de imprensa.

A versão apresentada pelo suspeito, porém, contradiz o relato da principal testemunha do caso, a filha da vítima, de 15 anos. "A garota estava em outro quarto e escutou os gritos de socorro da mãe, arrombou a porta e tentou tirar o suspeito de perto", afirmou Dálice.

Suspeito era ciumento

De acordo com a delegada, familiares relataram que o homem era ciumento e que a discussão teria começado após a vítima levar a neta a uma consulta médica e ficar sem acesso ao celular.

"Ela não pôde atender a uma ligação dele. Quando alegou que não suportava a conduta dele, o sufocamento e os ciúmes exacerbados, ele teria agido de forma cruel", contou Dálice." O próximo passo é concluir o inquérito. Vamos ver se há outras testemunhas a serem ouvidas, como vizinhos e familiares da vítima e do suspeito, e aguardar os laudos", disse.

O casal se conheceu em abril e estava casado havia um mês. A mulher foi atingida com facadas no tórax, com ferimentos no coração e no pulmão.

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