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Recife Homem preso por tentar matar ex-companheira em apartamento no Espinheiro está no Cotel Informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco

Está preso no Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, o homem preso após tentar matar a ex-companheira em apartamento no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE).

De acordo com a pasta, André Maia Oliveira chegou ao Cotel ainda na noite na quinta-feira (19), após ser preso em cumprimento de mandado por equipes da Delegacia de Polícia da 5ª Circunscrição de Casa Amarela e do Departamento de Polícia da Mulher.

André Maia Oliveira foi preso nessa quinta-feira (19) | Foto: PCPE/Divulgação

"O custodiado segue sendo submetido aos procedimentos de praxe da unidade prisional", afirmou a Seap.

Relembre o caso

Na manhã da quarta-feira (18), André Maia Oliveira descumpriu medida protetiva e invadiu o condomínio onde a ex-companheira, de 39 anos, mora, no bairro do Espinheiro.

Usando o próprio carro, o homem derrubou o portão do edifício localizado na Rua Santo Elias. Portando uma arma de fogo e com um galão com gasolina, o suspeito subiu até o apartamento da vítima e teria atirado contra a porta do imóvel pelo menos 20 vezes, mas não conheceu acesso.

Em seguida, fez uma ligação para a ex em que confirma que iria tocar fogo dentro do apartamento com ela e a ex-sogra dele dentro.

“Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora pra tocar fogo com você dentro nessa merda”, disse.

O homem fugiu, mas o carro e a arma foram apreendidos. A Polícia Civil chegou a divulgar a imagem dele como foragido e realizou a prisão nessa quinta (19), um dia após o crime.

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