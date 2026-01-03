A- A+

FLAGRANTE Homem tenta se passar por policial militar e é preso com identidade funcional falsa no Recife A prisão foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, que também encontrou camisas da PM em nome do condutor

Um homem tentou se passar por policial e foi preso na noite dessa sexta-feira (2). Ele apresentou uma carteira funcional da Polícia Militar com sinais de falsificação.



O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização no Km 77 da BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Como foi a prisão

Policiais do Grupo de Motociclismo Policial da PRF realizavam a fiscalização quando avistaram o condutor de uma motocicleta transitando na contramão para fazer um retorno na rodovia.

Durante a abordagem, o homem se identificou como Cabo da Polícia Militar de Pernambuco e apresentou uma identidade funcional no nome dele.

Em consulta no sistema, a equipe constatou indícios de falsificação no documento e encontrou duas camisas de uniforme da PM com o nome do condutor, dentro da bolsa que ele transportava.



O homem chegou a mudar a versão inicial e dizer que havia sido expulso da corporação. Por fim, no entanto, ele admitiu que admitiu que nunca havia sido policial e que o documento era falso.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital. Ele poderá responder por uso de documento público falso, que prevê pena de dois a seis anos de reclusão.

