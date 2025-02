Homem quase morre após romper uma artéria por 'espirrar muito forte'

A- A+

Até mesmo algo natural ao corpo como um espirro pode romper uma artéria e causar um derrame, como é conhecido o acidente vascular cerebral (AVC). Este foi o caso de Ian Applegate, de 35 anos, que teve espirros tão fortes que rompeu o revestimento interno de uma artéria localizada em seu pescoço.

"Domingo, 9 de fevereiro, no final do seu primeiro dia de volta ao trabalho, depois de ter tido gripe a semana toda, meu irmão Ian Applegate espirrou várias vezes. O que foi imediatamente acompanhado por uma forte dor aguda no pescoço, na parte de trás da cabeça e no olho esquerdo, e o mundo começou a girar", reconta o familiar de Ian, que compartilhou a história no site de arrecadação de fundos GoFundMe.

Com o propósito de custear os tratamentos de saúde necessários para o engenheiro de locomotivas, sua família já arrecadou mais de 10 mil dólares (cerca de 58 mil reais) através do site em que contam sobre o acidente.

Ainda internado, o americano de Santa Cruz, no estado da Califórnia, convive com dores constantes e não consegue sentir o lado esquerdo do rosto. Ele espera voltar para casa a tempo da chegada de seu segundo filho, marcada para abril deste ano.

"Tenho um longo caminho para me recuperar, obrigado pelo apoio de todos, sempre aceito visitas a qualquer hora. Amo todos vocês, tem sido uma viagem assustadora", escreve Ian em uma publicação recente feita em sua rede social.

Como ocorre um AVC?

AVC é a sigla para acidente vascular cerebral. A doença, também chamada de derrame, está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo.



O tratamento imediato para um acidente vascular cerebral (AVC) pode reduzir substancialmente o risco de sequelas graves e até mesmo morte. Por isso, saber identificar os sintomas da condição é fundamental.

Sintomas de AVC

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns do AVC (derrame) são:

fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;

confusão mental;

alteração da fala ou compreensão;

alteração na visão (em um ou ambos os olhos);

alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;

dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

Veja também