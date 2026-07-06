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SAÚDE Homem que afirma ter o menor pênis do mundo diz que marcou cirurgia de aumento após ajuda do público Michael Phillips, de 38 anos, conseguiu arrecadar o dinheiro necessário

Michael Phillips, de 38 anos, que afirma ter o menor pênis do mundo, receberá uma cirurgia para aumento do órgão reprodutor após ter conseguido arrecadar dinheiro com a ajuda do público. O americano contou em uma entrevista no último sábado (4) que ficou muito grato e surpreso com o apoio recebido.

Até o último sábado (4), ele já havia arrecadado US$ 13 mil, cerca de R$ 67 mil, por meio de doações feitas na plataforma GoFundMe.

O homem teve o diagnóstico da condição em 2024. Até então ele acreditava sofrer de puberdade tardia. Atualmente, ele relata sofrer de problemas para urinar sem fazer sujeira, pelo fato do pênis medir 0,97 cm (a largura de um botão de camisa), mesmo quando totalmente ereto.

O micropênis é definido, do ponto de vista médico, como um pênis que mede menos de 7,5 centímetros em ereção. Reconhecida como condição médica desde a década de 1940, ela deveria ser avaliada ainda ao nascimento, quando o diagnóstico é feito se o pênis esticado mede menos de 1,9 centímetro. Na prática, porém, muitos casos passam despercebidos. O tabu em torno do tema faz com que homens convivam em silêncio com o problema por anos.

Especialistas diferenciam o micropênis do transtorno dismórfico peniano, em que o homem se angustia excessivamente com o tamanho do órgão sem que haja uma alteração médica real. Este último afeta cerca de 1% a 2% dos homens. No micropênis, o problema é orgânico, geralmente causado por níveis baixos de testosterona durante o desenvolvimento no útero e após o nascimento.

“Essa situação tem sido uma fonte diária de frustração e constrangimento — especialmente quando viajo, algo de que gosto muito — e tem afetado minha autoconfiança e independência", escreveu em seu arrecadamento para a cirurgia.

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