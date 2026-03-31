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RECIFE

Homem que arrancou e furtou portão de casa no Espinheiro é preso; polícia procura coautor do crime

Suspeito, que não teve idade ou nome revelados, também seria autor de uma série de furtos no bairro

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Vídeo mostra homens arrancando e furtando portão de casa no EspinheiroVídeo mostra homens arrancando e furtando portão de casa no Espinheiro - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem foi preso na segunda-feira (30) por uma série de furtos a casas no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. A polícia tomou conhecimento dos crimes após um vídeo viralizar nas redes sociais do detido e outro criminoso furtando portões de residências.

No vídeo, cedido pela polícia à imprensa, é possível ver os dois quebrando a estrutura e arrancando o portão. Após conseguirem, eles fogem do local.

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Foi por conta das imagens que a corporação conseguiu encontrar o homem, que não teve idade ou nome revelados. Segundo o delegado titular da Delegacia do Espinheiro, Diego Acioli, inicialmente, o suspeito negou a prática.

"Porém, ao ser apresentada a imagem, esse indivíduo acabou confessando. Além disso, indicou ainda quem seria o coautor", explicou.

De acordo com a Polícia Civil, "as investigações seguem em andamento para identificar o segundo suspeito". 

O homem preso foi autuado em flagrante pelo crime de furto noturno qualificado. Ele seguirá para audiência de custódia e ficará a disposição da justiça.

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