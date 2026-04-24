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CRIME Homem que atropelou e matou criança em Escada é preso em decisão que considera "embriaguez severa" O homem, identificado como Josenildo Oliveira da Silva, já havia sido detido no domingo (19), mas foi solto na terça (21) em audiência de custódia

O motorista que perdeu o controle de uma caminhonete, matou uma criança de 8 anos e atropelou mais três pessoas em Escada, Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi preso nessa quinta-feira (23), dois dias após ser solto em audiência de custódia.



A nova decisão chega após requerimento do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que considera, dentre outros elementos, "embriaguez severa" do acusado no momento do crime.



O homem, identificado como Josenildo Oliveira da Silva, foi detido pela primeira vez no domingo (19), dia do atropelamento. Na terça (21), no entanto, ele foi solto em audiência de custódia com o compromisso de ser monitorado por tornozeleira eletrônica e proibição de dirigir.

O que levou a nova prisão

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a nova prisão aconteceu porque o requerimento apresentado pelo MPPE levou em consideração a morte de uma das vítimas, além do depoimento de uma testemunha do crime.

Segundo a Justiça, esses elementos qualificam o delito como homicídio doloso, quando se assume o risco da morte.

"Conforme a decisão, com o reenquadramento da conduta para o crime de homicídio doloso (Art. 121, caput, do Código Penal), punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, é legítima a decretação da prisão preventiva", afirmou o tribunal.

Também foi considerado o que a Justiça chamou de "combinação de embriaguez severa, velocidade incompatível e o desprezo a alertas de terceiros configura indícios suficientes de dolo eventual".

"A gravidade concreta da conduta – embriaguez acentuada, direção perigosa e invasão de contramão, resultando em morte e lesões graves – evidencia a periculosidade social do agente. Portanto, para fins de análise cautelar, acolho a tese ministerial de que a conduta se amolda, em tese, ao art. 121, caput, do Código Penal", explicou o TJPE.

Criança morre e mulher segue em estado grave

Um menino de 8 anos, que ficou ferido gravemente após o atropelamento, morreu na segunda-feira (19) no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. A informação foi confirmada pela unidade.

Menino foi internado no Hospital da Restauração, no Recife, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. - Foto: Walli Fontanelle/Arquivo Folha de Pernambuco

O hospital informou ainda que a outra vítima do atropelamento, uma mulher de 20 anos, foi transferida em estado grave, mas estável, para outra unidade de saúde, que não teve nome revelado.

As outras vítimas do atropelamento foram uma mulher de 18 anos e uma adolescente de 15. A polícia informou que elas foram encaminhadas para unidades de saúde, mas não confirmou para quais hospitais ela foram, então não foi possível atestar o estado de saúde.

Crime gera revolta na cidade

O crime gerou revolta em Escada, e tanto na segunda, quanto na terça, populares realizaram protestos na cidade.

Protesto de moradores de Escada após atropelamento que matou criança e feriu três pessoas. - Foto: PRF/Divulgação

Na segunda, eles fecharam uma das vias da BR-101, no sentido Palmares, no quilômetro 124 por mais de uma hora. No dia seguinte, eles interditaram as duas faixas da rodovia, dessa vez no quilômetro 127. Os moradores pedem justiça pelo caso.



No momento do atropelamento, o Josenildo foi alvo de uma tentativa de linchamento ao lado do passageiro da caminhonete. Os populares, revoltados com crime, também atearam fogo ao veículo.

Os dois chegaram a ser hospitalizados no Recife e um deles foi detido pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Vitória de Santo Antão.

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