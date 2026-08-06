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JUSTIÇA Homem que atropelou manifestantes em Munique em 2025 é condenado a prisão perpétua O Tribunal Regional Superior de Munique destacou a "gravidade especial" do crime cometido pelo homem de 25 anos, identificado como Fahrad N

A Justiça alemã condenou um afegão à prisão perpétua nesta quinta-feira (6) por ter atropelado manifestantes que participavam de um protesto sindical em Munique em 2025, deixando dois mortos e cerca de 40 feridos.

O Tribunal Regional Superior de Munique destacou a "gravidade especial" do crime cometido pelo homem de 25 anos, identificado como Fahrad N.

Nesta quinta-feira, o juiz mostrou-se convencido de que o réu atropelou deliberadamente os manifestantes por trás com seu carro.

O presidente do tribunal, Michael Höhne, declarou que o local do crime era "um verdadeiro campo de destruição".

A sentença segue os pedidos da Promotoria Federal, enquanto a defesa havia solicitado 15 anos de prisão e a internação em um hospital psiquiátrico.

Fahrad N. acabou sendo condenado por dois homicídios e 23 tentativas de homicídio, um caso a mais do que havia sido solicitado pela Promotoria. Ele também foi acusado de 19 crimes de lesões graves e três de lesões intencionais.

Em 13 de fevereiro de 2025, cerca de 1.400 pessoas protestavam no centro de Munique convocadas pelo sindicato de serviços Verdi. Na ocasião, o afegão ultrapassou a polícia que escoltava a manifestação e se lançou deliberadamente contra a multidão.

O homem chegou à Alemanha aos 15 anos como menor desacompanhado e tinha sua autorização de residência renovada. Ele era considerado "perfeitamente integrado" à sociedade local até sua radicalização sob a influência de clérigos afegãos, segundo os investigadores.

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