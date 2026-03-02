Homem que caiu de caiaque no Rio Capibaribe estava aprendendo a nadar, diz esposa

A- A+

Os trabalhos de busca pelo servidor da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã do Jaboatão dos Guararapes, Edvane César do Carmo, de 49 anos, seguem, nesta segunda-feira (2). Ele caiu de um caiaque, no início da manhã, no Rio Capibaribe, na altura da Ponte da Torre.

Bastante abalada e aflita, a esposa dele, Rebeka Rodrigues, 37, que é assessora parlamentar no Recife, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e explicou que ele costumava sair de casa, todos os dias, por volta das 5h. Ele estava no Remo do Sport Club do Recife há cerca de dois meses e praticava outros exercícios físicos, mas ainda não tinha total aptidão para nadar.





Busca por homem desaparecido após cair do caiaque. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Ele fazia academia, estava fazendo natação, mas não sabia nadar mesmo. Estava aprendendo. Era super saudável. Não acredito em algo que possa ter provocado um mal estar. A família já foi informada. Alguns parentes já estão aqui”, diz ela.

Rebeka explica ainda que soube do que aconteceu através de um amigo da família, que havia ligado para Edvane, que não atendeu o celular.





“Quando foi agora de manhã, um amigo que vai trabalhar com ele ligou para ele, mas não conseguiu falar e achou estranho. Depois ele [o amigo] me ligou perguntando por Edvane. Eu disse que ele tinha saído cedo e que não sabia. Foi aí que uma pessoa entrou em contato com Bira [amigo de Edvane], que estava com o celular dele. O celular sempre ficava quando ele ia [praticar remo]”, comenta ainda.

A pessoa citada por Rebeka ligou para avisar sobre o naufrágio da embarcação e que um colega teria tentado puxá-lo, quando o caiaque virou, mas não obteve êxito. Agora, os parentes seguem na expectativa de que os bombeiros encontrem o homem.

O que diz a Prefeitura de Jaboatão?

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes diz que acompanha os desdobramentos do acidente.

Buscas seguem

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco continua com as buscas pelo corpo de Edvane. Os trabalhos começaram por volta das 6h20 e contam com cinco militares da equipe de salvamento.

