A- A+

Camaragibe Homem que descumpriu medida protetiva e feriu ex-companheira com espeto no olho é preso na RMR Prisão ocorreu nessa segunda-feira (29), no bairro do Timbi

Foi preso, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o homem de 23 anos que invadiu a casa da ex-companheira e a feriu no olho com um espeto.

A prisão, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ocorreu nessa segunda-feira (29), no bairro do Timbi.

O homem, identificado como Pedro Henrique José de Santana, era procurado por tentativa de feminicídio contra uma mulher de 41 anos.

Em 13 de fevereiro deste ano, ele descumpriu medida protetiva e invadiu a casa da ex-companheira, no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR.

A mulher foi surpreendida pelo suspeito, que entrou em seu quarto e desferiu contra ela vários golpes de arma branca, fugindo em seguida.

Na época, a vítima foi socorrida por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada e transferida para a Fundação Altino Ventura (FAV), no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.



Devido ao ocorrido, ela perdeu a visão do olho esquerdo.

A PCPE informou que o cumprimento do mandado de prisão por tentativa de feminicídio ocorreu por meio da delegacia de Jaboatão dos Guararapes.

“Após realização dos procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da Justiça”, destacou a corporação.

Veja também

Estados Unidos Manifestantes tomam prédio da Universidade Columbia, em Nova York