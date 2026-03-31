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CRIME Homem que deu 20 tiros na porta da ex e ameaçou tocar fogo no apartamento é indiciado por 6 crimes Delitos aconteceram no dia 18 de março, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, e André Maia Oliveira está preso desde o dia 19, depois que se entregou à polícia

A Polícia Civil indiciou por seis crimes o homem que derrubou o portão de um prédio, invadiu o edifício, ameaçou atear fogo ao apartamento da ex e deu 20 tiros na porta da casa da vítima. Os delitos aconteceram no dia 18 de março, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, e André Maia Oliveira está preso desde o dia 19, depois que se entregou à polícia.

O casal ficou junto por 20 anos até se separar, no dia 6 de março. Depois de sofrer ameaças e perseguição, a vítima, Viviane Brasileiro, 39, empresária do ramo de semijoias, denunciou o ex e conseguiu uma medida protetiva, que foi descumprida. Em uma ligação, ele afirmou, inclusive, que mesmo preso iria matar ela ou a ex-sogra.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última sexta-feira (27). André Maria Oliveira foi indiciado pelos crimes abaixo:

Tentativa de feminicídio;

Tentativa de homicídio qualificado;

Descumprimento de medida protetiva;

Invasão de domicílio qualificada;

Ameaça;

Injúria.

O MPPE agora deve decidir se apresenta denúncia sobre o caso à Justiça de Pernambuco ou se pede outras diligências à polícia.

André Maia Oliveira disse que a ex-companheira seria vítima de feminício mesmo com ele preso. - Foto: PCPE/Divulgação

Relembre o caso

Na manhã do dia 18 de março, André Maia Oliveira descumpriu medida protetiva e invadiu o condomínio onde a ex-companheira, de 39 anos, mora, no bairro do Espinheiro.

Usando o próprio carro, o homem derrubou o portão do edifício localizado na Rua Santo Elias. Portando uma arma de fogo e com um galão com gasolina, o suspeito subiu até o apartamento da vítima e teria atirado contra a porta do imóvel pelo menos 20 vezes, mas não conseguiu acesso.

Em seguida, fez uma ligação para a ex em que confirma que iria tocar fogo dentro do apartamento com ela e a ex-sogra dele dentro.

“Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora pra tocar fogo com você dentro nessa merda”, disse.

O homem fugiu, mas o carro e a arma foram apreendidos. A Polícia Civil chegou a divulgar a imagem dele como foragido e realizou a prisão nessa quinta (19), um dia após o crime.

O suspeito passou por audiência de custódia realizada na Central Especializada das Garantias do Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, na área central da capital, na manhã do dia 20 de março.



"Estou muito fragilizada com o que aconteceu", diz vítima

A vítima do crime se pronunciou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais no dia 20, após a justiça decretar a prisão preventiva do seu ex-companheiro.

“Ainda estou muito fragilizada com tudo que aconteceu. Eu vivi momentos muito difíceis”, iniciou.

Viviane também agradeceu o apoio das suas clientes, de todas as mulheres e de todos de que enviaram mensagens de carinho e suporte, e oraram pela segurança dela e da família.

“Eu ainda estou no processo de assimilar tudo isso que aconteceu em minha vida, mas estou aqui tentando me reerguer da forma que Deus está permitindo”, desabafa.

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