A- A+

Um resgate curioso feito pelo Corpo de Bombeiros da Bahia teve um desfecho positivo e até arrancou gargalhadas das pessoas do entorno. O grupo de salvamento recebeu um chamado sobre um homem que estava às margens de um rio da cidade de Itabuna, no sul da Bahia.

A maior suspeita de testemunhas era de que fosse o resgate de uma pessoa morta. Contudo, ao chegar no local, os bombeiros constataram que o homem estava apenas dormindo na parte rasa do rio.

Homem que dormia às margens de um rio é tido como morto e resgatado por bombeiros na #Bahia - https://t.co/pnlJJD0A40 pic.twitter.com/EUQpsy1sJC — Folha de Pernambuco (@folhape) March 4, 2024

O fato inusitado aconteceu no sábado (2). Em um vídeo que circula nas redes sociais com o momento do resgate é possível observar que o homem estava sem camisa e apenas deitado na parte rasa do rio com o corpo parcialmente submerso.

Segundo os bombeiros, o homem acordou logo após ser puxado da água por dois profissionais da corporação. Seu nome não foi revelado, mas a equipe de resgate confirmou que o dorminhoco apresentava sinais de embriaguez.

Veja também

REDES SOCIAIS X (antigo Twitter) compartilha localização de quem realiza chamadas; saiba como restringir a opção