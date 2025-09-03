A- A+

Fuga Homem que escapou da Guarda Municipal de Ipojuca fugiu antes de chegar à delegacia, diz polícia Caso aconteceu no dia 18 de agosto

Um homem de 25 anos teria fugido da Guarda Municipal de Ipojuca enquanto estava sendo conduzido à delegacia da cidade, em Porto de Galinhas, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu no dia 18 de agosto.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o rapaz fugiu antes de ser apresentado à repartição.

Em vídeo de câmera de segurança de um estabelecimento, é possível ver o homem de camisa azul, correndo de uma equipe da Guarda Municipal.

Segundo o G1, o homem escapou após ter passado mal.

A PCPE informou que "as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso". Não foi informado por qual crime o suspeito estaria sendo preso.

A reportagem procurou a Secretaria de Defesa Social de Ipojuca, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

A Polícia Militar informa que o suspeito que teria fugido não estava relacionado a nenhuma ocorrência registrada pela PMPE.

