Homem que escapou da Guarda Municipal de Ipojuca fugiu antes de chegar à delegacia, diz polícia
Caso aconteceu no dia 18 de agosto
Um homem de 25 anos teria fugido da Guarda Municipal de Ipojuca enquanto estava sendo conduzido à delegacia da cidade, em Porto de Galinhas, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu no dia 18 de agosto.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o rapaz fugiu antes de ser apresentado à repartição.
Em vídeo de câmera de segurança de um estabelecimento, é possível ver o homem de camisa azul, correndo de uma equipe da Guarda Municipal.
Segundo o G1, o homem escapou após ter passado mal.
A PCPE informou que "as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso". Não foi informado por qual crime o suspeito estaria sendo preso.
A reportagem procurou a Secretaria de Defesa Social de Ipojuca, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.
A Polícia Militar informa que o suspeito que teria fugido não estava relacionado a nenhuma ocorrência registrada pela PMPE.