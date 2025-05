A- A+

Recife Polícia prende homem que esfaqueou passageiro durante assalto a ônibus no Recife Autor do crime já tinha outras passagens pela polícia e havia recebido liberdade condicional quatro dias antes da ação

A Polícia Civil prendeu, na tarde da quarta-feira (21), o homem que esfaqueou um passageiro de 48 anos durante uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 440 - CDU/Caxangá/Boa Viagem, na última terça-feira (20). O parceiro de crime dele segue foragido.

O crime aconteceu na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Segundo informações de testemunhas, a ação ocorreu por volta das 20h, em frente ao antigo Bompreço, poucos minutos após a vítima embarcar no coletivo.

De acordo com a polícia, o autor do crime, que tem 26 anos, já tinha outras três passagens pela polícia - todas por roubo - e tinha ganhado liberdade condicional quatro dias antes da tentativa de latrocínio.

Localização do autor do crime

O delegado seccional de Boa Viagem, Alfredo Jorge, esteve à frente das investigações. Ele detalhou como o autor do crime foi localizado pela polícia.

"Após a gente receber as imagens do circuito interno do ônibus, a gente teve a visão tanto das características físicas como da dinâmica do crime. De posse dessas imagens, a gente efetuou as diligências de campo, mostrando as imagens a algumas pessoas, recebendo algumas informações e conseguimos encontrar, logo de imediato, a localidade onde eles [autores do crime] costumavam ficar", explicou.

O autor do crime foi encontrado em uma praça próxima ao Clinical Center, em Boa Viagem. De acordo com o delegado, o homem estava vestido com a mesma roupa que realizou a ação, ainda manchada de sangue.

Ao ser preso, o autor negou a autoria do fato, porém confessou o crime depois de ver as imagens.

Passagem pela polícia

Ainda segundo o delegado, o homem já respondeu a outros três processo criminais em 2017, 2019 e 2022 - todos por roubo - e tinha recebido liberdade condicional no último dia 16 de maio.

"Ele estava sob livramento condicional recentemente, embora, anteriormente, ele já se encontrasse em regime semiaberto, o que significa que ele já tinha algumas saídas temporárias", afirmou.

Embora o crime tenha acontecido na Zona Sul da cidade, o delegado informou que o autor da ação costumava frequentar o Centro do Recife.

"Logo de imediato, as pessoas informaram que a dupla não era daquela localidade, que tinha chegado há pouco tempo. Depois, ele mesmo disse que era da área central do Recife. Então a gente acredita que ele tenha praticado alguma coisa grave no Centro para que pudesse migrar para a área de Boa Viagem", pontuou.

Foragido

De acordo com delegado, a polícia já tem as informações para poder identificar o outro homem envolvido no crime e solicitar a prisão preventiva dele.

