CRIME Homem que fingia ser ambulante é preso por assaltar motoristas com arma falsa na Agamenon Magalhães De acordo com a polícia, o suspeito priorizava vítimas mulheres que estavam sozinhas

Um homem foi preso após praticar, ao menos, cinco assaltos a motoristas que circulavam na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, área central do Recife.

O suspeito, de 18 anos, fingia ser vendedor ambulante de pipocas para abordar as vítimas, em sua maioria, mulheres.

De acordo com Mário Melo, delegado responsável pelo caso, a venda das pipocas servia de pretexto para que ele pudesse se aproximar das vítimas sem que elas suspeitassem do crime.

"Ele usava uma arma falsa, onde coloca dentro da sacola de pipocas, e acaba abordando as vítimas e roubando seus pertences", descreveu o delegado.

A prisão foi feita no dia 17 deste mês e detalhada na manhã desta terça-feira (21) pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Espinheiro, que realizou uma operação de campana, observando a movimentação do criminoso na Avenida Agamenon Magalhães, nas imediações do bairro da Ilha do Leite.

O flagrante foi feito quando o homem praticou um assalto contra uma motorista que estava com o veículo parado no cruzamento das Avenidas Agamenon Magalhães e Abdias de Carvalho.

Além do simulacro de arma de fogo, o jovem também foi detido com o porte de 15 pedras de crack. Segundo Melo, ainda existem outras cinco investigações em andamento relacionadas a outros roubos.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito também já respondia a outros processos, quando era menor, em que foi apreendido por praticar furtos e roubos.



