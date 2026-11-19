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RIO DE JANEIRO Homem que fingiu ser delegado para estuprar vítima teve flagrante convertido em preventiva Mulher foi abordada por suspeito quando estava na garupa de uma motocicleta

Preso na terça-feira por suspeita de se passar por um delegado e de usar um carro com sirene para estuprar uma mulher em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, o motorista Edilson Germano de Sá, de 57 anos, teve o flagrante convertido em prisão preventiva, nesta quinta-feira, após audiência de custódia realizada na Central de Custódia de Volta Redonda.



No despacho da decisão, o juiz informou que o suspeito simulou a condição de falsa autoridade policial mediante a utilização de um distintivo para afastar a vítima de seu acompanhante, e em seguida, praticar o crime.

"A necessidade da custódia cautelar decorre da gravidade concreta da conduta imputada ao flagranteado, que, simulando a condição de autoridade policial, mediante utilização de distintivo e dispositivo luminoso semelhante a giroflex, teria abordado a vítima, afastado seu acompanhante e, aproveitando-se da situação de isolamento e intimidação, constrangendo-a à prática de conjunção carnal contra sua vontade", escreveu o juiz num trecho do seu despacho.



De acordo com a investigação, o estupro aconteceu na madrugada de segunda-feira. Na ocasião, o suspeito utilizava um carro equipado com dispositivo luminoso semelhante ao giroflex de viaturas policiais para abordar uma motocicleta na qual estavam um homem e uma mulher.

Durante a abordagem, o suspeito teria se apresentado como delegado de polícia, exibindo um distintivo. Ele alegou que a mulher estaria cometendo uma infração de trânsito por não utilizar capacete.

Aproveitando-se da falsa condição de policial, o suspeito determinou que a vítima entrasse em seu carro, sob o pretexto de conduzi-la à delegacia. Em seguida, dispensou o condutor da motocicleta e, já sozinho com a mulher, teria praticado o crime de estupro mediante ameaça.

Assim que tomaram conhecimento do crime, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 88ª DP (Barra do Piraí) iniciaram a apuração dos fatos. Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, policiais civis conseguiram identificar o veículo utilizado no crime e, em seguida, reconstituir seu itinerário. As informações foram compartilhadas com a Polícia Rodoviária Federal.

O suspeito foi localizado e abordado por equipes da 7ª Delegacia da PRF (Resende), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica (RJ).

Os policiais constataram que o carro utilizava placas falsas. No veículo, foram encontrados distintivos falsos, além de diversos documentos, placas de veículos e telefones celulares. A ocorrência foi registrada na 88ª DP, onde Edilson Germano de Sá foi autuado em flagrante. A Polícia Civil investiga ainda se o falso delegado teria utilizado o mesmo método para fazer outras vítimas.

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