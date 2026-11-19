Homem que fingiu ser delegado para estuprar vítima teve flagrante convertido em preventiva
Mulher foi abordada por suspeito quando estava na garupa de uma motocicleta
Preso na terça-feira por suspeita de se passar por um delegado e de usar um carro com sirene para estuprar uma mulher em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, o motorista Edilson Germano de Sá, de 57 anos, teve o flagrante convertido em prisão preventiva, nesta quinta-feira, após audiência de custódia realizada na Central de Custódia de Volta Redonda.
No despacho da decisão, o juiz informou que o suspeito simulou a condição de falsa autoridade policial mediante a utilização de um distintivo para afastar a vítima de seu acompanhante, e em seguida, praticar o crime.
"A necessidade da custódia cautelar decorre da gravidade concreta da conduta imputada ao flagranteado, que, simulando a condição de autoridade policial, mediante utilização de distintivo e dispositivo luminoso semelhante a giroflex, teria abordado a vítima, afastado seu acompanhante e, aproveitando-se da situação de isolamento e intimidação, constrangendo-a à prática de conjunção carnal contra sua vontade", escreveu o juiz num trecho do seu despacho.
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De acordo com a investigação, o estupro aconteceu na madrugada de segunda-feira. Na ocasião, o suspeito utilizava um carro equipado com dispositivo luminoso semelhante ao giroflex de viaturas policiais para abordar uma motocicleta na qual estavam um homem e uma mulher.
Durante a abordagem, o suspeito teria se apresentado como delegado de polícia, exibindo um distintivo. Ele alegou que a mulher estaria cometendo uma infração de trânsito por não utilizar capacete.
Aproveitando-se da falsa condição de policial, o suspeito determinou que a vítima entrasse em seu carro, sob o pretexto de conduzi-la à delegacia. Em seguida, dispensou o condutor da motocicleta e, já sozinho com a mulher, teria praticado o crime de estupro mediante ameaça.
Assim que tomaram conhecimento do crime, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 88ª DP (Barra do Piraí) iniciaram a apuração dos fatos. Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, policiais civis conseguiram identificar o veículo utilizado no crime e, em seguida, reconstituir seu itinerário. As informações foram compartilhadas com a Polícia Rodoviária Federal.
O suspeito foi localizado e abordado por equipes da 7ª Delegacia da PRF (Resende), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica (RJ).
Os policiais constataram que o carro utilizava placas falsas. No veículo, foram encontrados distintivos falsos, além de diversos documentos, placas de veículos e telefones celulares. A ocorrência foi registrada na 88ª DP, onde Edilson Germano de Sá foi autuado em flagrante. A Polícia Civil investiga ainda se o falso delegado teria utilizado o mesmo método para fazer outras vítimas.