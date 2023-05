Homem que foi espancado e morreu em SP pode ter sido vítima de vingança de ex

A morte de Osil Vicente Guedes, vítima de um linchamento que causou sua morte em São Paulo, pode ter sido encomendada por uma ex-namorada. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, uma nova linha de investigação descartou que o homem foi agredido por ter roubado uma motocicleta.

Após ter tido acesso a um áudio enviado pela vítima a seus familiares, a polícia começa a investigar uma provável encomenda do crime.

Durante entrevista à imprensa, o delegado Rubens Eduardo Barazal Teixeira, da Polícia Seccional de Santos, disse que a hipótese de linchamento já foi descartada pela polícia.

“A investigação, nesse momento, está na fase de conseguirmos delinear a motivação do crime, porque surgiu, logo de início, uma motivação que foi desconstruída, ou seja, de ele ter sido o autor do furto de uma motocicleta e que teria sido espancado em razão de ser o ladrão, o que não corresponde à verdade. Essa hipótese foi desconstruída após a oitiva do proprietário da motocicleta e com o surgimento de outros fatos."