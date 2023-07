A- A+

Desabamento em Paulista Homem que havia sido retirado com vida dos escombros de prédio no Janga morre em hospital Hospital Miguel Arraes confirmou a morte do jovem de 18 anos que foi socorrido após resgate; foi a quarta morte confirmada na tragédia

O desabamento no Conjunto Beira Mar, no bairro do Janga, em Paulista, nesta sexta-feira (7), teve mais uma morte confirmada. Agora, já são quatro os mortos na tragédia, que aconteceu após chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife.



A reportagem da Folha de Pernambuco confirmou com o Hospital Miguel Arraes que um jovem de 18 anos que havia sido retirado dos escombros com vida sofreu duas paradas cardíacas, uma na ambulância a caminho do hospital e outra já na UTI, não resistiu e veio a óbito.



*Com informações da repórter Ana Beatriz Venceslau



Veja também

Pesquisa Confira os 23 sintomas associados ao câncer de pâncreas comprovados por estudo