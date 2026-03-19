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Espinheiro Homem que invadiu condomínio e ameaçou tocar fogo na ex-companheira é preso no Recife A informação foi confirmada pela deputada estadual Delegada Gleide Ângelo

O homem que invadiu um condomínio no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, e ameaçou atear fogo no apartamento da ex-companheira com ela dentro foi preso nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela deputada estadual Delegada Gleide Ângelo.

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (18), quando o suspeito, identificado pela Polícia Civil como André Maia Oliveira, descumpriu uma medida protetiva contra ele. Ele derrubou o portão do condomínio, localizado na Rua Santo Elias, com o carro e saiu do veículo portando uma arma de fogo e com um galão, que segundo o próprio suspeito, estava cheio de gasolina.

Em uma ligação com a ex-companheira, uma mulher de 39 anos, ele afirmou que iria tocar fogo dentro do apartamento com ela e a ex-sogra dentro. “Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora pra tocar fogo com você dentro nessa merda”, disse. O objetivo era retirar o filho da vítima do local antes de atear fogo.

Antes de fugir da cena do crime, Oliveira realizou diversos disparos contra o apartamento. O veículo e a arma foram encontrados abandonados pela Polícia Militar ainda na quarta-feira.

Ameaças

Na mensagem, o suspeito ainda garante que, mesmo que seja preso, a mulher se tornará uma vítima do feminicídio. Mesmo que passe 30 anos em cárcere, ele disse que conseguirá alguém "lá de dentro" para matar a ex-companheira e a ex-sogra. Inclusive, informou que já entrou em contato com alguém para "resolver o problema" para ele.

O suspeito ameaçou a ex-companheira em ligação |Foto: Polícia Civil/Divulgação

"Recado está dado. Eu vou ser preso, mas mesmo preso, não durma. Eu vou lhe buscar", aterroriza o homem.

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