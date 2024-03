A- A+

Rio de Janeiro Homem que invadiu ônibus em rodoviária no Rio se entrega e libera reféns Todos os passageiros que estavam no coletivo foram libertados sem ferimentos

O homem que invadiu um ônibus em uma rodoviária do Rio e manteve 17 passageiros reféns se entregou e foi preso no início da noite desta terça-feira (12).

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Marcos Andrade, todos os passageiros que estavam no coletivo foram libertados sem ferimentos. Entre eles, uma mãe com criança de colo e vários idosos.

O suspeito, que atirou e deixou duas pessoas feridas, foi identificado como Paulo Sérgio de Lima e encaminhado à 4ª DP. A arma que ele estava foi apreendida.

Informações iniciais da PM apontam que o criminoso possui duas passagens por roubo à mão armada, era da Rocinha e tentava fugir para Juiz de Fora em um ônibus da empresa Viação Sampaio.

Nesta tarde, o suspeito entrou em um coletivo da empresa na Rodoviária Novo Rio. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada para o local para iniciar as negociações.

A polícia confirmou que um homem, de 34 anos, levou três tiros, na região do tórax e no abdômen, e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar.



Uma segunda vítima, que teve ferimentos leves, recusou atendimento, segundo o governo estadual do Rio de Janeiro.

Veja também

Pequim Forte explosão é registrada perto de Pequim, alerta mídia estatal