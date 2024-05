Homem que jogou garrafa de vidro em Milei é condenado a 3 anos e meio de prisão

A- A+

Preso após atirar uma garrafa no presidente Javier Milei durante a carreata que realizou no dia de sua posse, em dezembro de 2023, Gastón Ariel Mercanzini, de 51 anos, foi condenado a três anos e meio de prisão pelo ataque, em uma sentença que também inclui uma condenação anterior, por outro crime.

Mercanzini está preso na penitenciária de Marcos Paz desde 10 de dezembro do ano passado, quando foi detido após atacar o Presidente, a quem jogou uma garrafa. Ele já tinha sido condenado a três anos em liberdade condicional por violência de gênero contra a mãe de seus filhos. No entanto, a condicionalidade dessa pena foi revogada e ele também a cumprirá preso.

Em 10 de dezembro, Milei ia do Congresso até a Casa Rosada e saudava das janelas de um conversível ao lado de sua irmã Karina Milei. Ao passarem pela Avenida de Mayo e Montevideo, uma garrafa de vidro atingiu o subcomissário Guillermo Armentano, da Superintendência de Segurança e Custódia da Polícia Federal Argentina. O golpe o acertou em cima da orelha, e Armentano começou a sangrar.

Mercanzini não foi preso inicialmente, e começaram a circular imagens do ataque nas redes sociais, juntamente com seu perfil, que continha fotos com figuras ligadas ao kirchnerismo.

“São tão limitados que tive que criar outro perfil. Não vou acabar na prisão e, se acabar, será de cabeça erguida. Fiz o que muitos não tiveram coragem de fazer”, escreveu Mercanzini quando as imagens já eram públicas e a polícia o procurava. Ele se entregou no dia seguinte, em um canal de televisão.

Ele disse que estava desempregado, que era viciado, que estava bêbado quando os fatos ocorreram e que vivia na rua. Em seu interrogatório, ele pediu desculpas a Milei e se arrependeu.

“Quero pedir desculpas ao presidente e à sua irmã. Não quis ferir ninguém, não tive nenhuma intenção de fazê-lo. Eu não tenho militância política, as fotos que apareceram na mídia com dirigentes políticos foram tiradas por eu ser curioso”, declarou.

Ele foi acusado de lesões leves contra Milei e sua irmã Karina em grau de tentativa, e por lesões consumadas contra o guarda. A pena máxima por essa figura penal é de dois anos de prisão. O juiz Ariel Lijo encaminhou o caso para julgamento. Como se trata de uma causa de foro correcional, a condenação ou absolvição é decidida por outro juiz de instrução de Comodoro Py, com o mesmo promotor que impulsionou. Neste caso, coube a Capuchetti, que homologou o julgamento abreviado.

Em sua sentença, a juíza Capuchetti escreveu que “os elementos de prova permitem considerar provado com o grau de certeza antes mencionado que: em 10 de dezembro de 2023, às 13 horas, na Av. Rivadavia na altura da rua Montevideo, Gastón A. Mercanzini jogou uma garrafa de vidro no Sr. presidente da Nação, Javier G. Milei, que estava junto com sua irmã, Karina E. Milei, se deslocando de pé, em um veículo da marca Mercedes Benz, preto, conversível e com destino à Casa Rosada”.

"Este objeto atingiu o subcomissário Guillermo A. Armentano, pertencente à Superintendência de Segurança e Custódia da PFA, que fazia parte do primeiro anel de segurança do presidente da Nação. Concretamente, Armentano recebeu o golpe em seu parietal esquerdo, causando-lhe uma ferida de um centímetro de comprimento, com edema na área e sangramento, com previsão de cura, salvo complicações, em menos de 30 dias”, diz a sentença, que menciona a confissão de Mercanzini.

O acusado tinha uma condenação anterior proferida na província de Entre Ríos, a três anos de prisão por abuso sexual simples, lesões leves dolosas qualificadas em função do relacionamento afetivo e envolvendo violência de gênero, lesões leves e desobediência judicial. Além disso, ele enfrentou outra acusação por roubo de fichas em um cassino. Em seu interrogatório, ele também disse que estava bêbado, na ocasião.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Catar afirma que Gaza não recebe "nenhuma" ajuda humanitária desde 9 de maio