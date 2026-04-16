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POLÍCIA Homem leva mulher à força em carro, é abordado por policiais e foge correndo no Recife O momento, que aconteceu na tarde da terça-feira (14), foi registrado em vídeo compartilhado com a reportagem

Um homem que conduzia uma mulher e seus filhos contra a vontade dela em um carro fugiu de agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) ao ser abordado.

O momento, que aconteceu na tarde da terça-feira (14), no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, foi registrado em vídeo compartilhado com a reportagem.

Nas imagens, dois policiais aparecem abrindo a porta do carro e retirando o suspeito. O homem então se livra do policial e começa a andar pela via, muito movimentada, com as mãos para o alto.

O policial, então, aponta a arma para o suspeito, que começa a tirar a camisa. Depois disso, ele começa a correr e foge da área. Os agentes não o perseguiram.

O que diz a polícia

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 13º BPM, informou que os policiais realizavam um patrulhamento na avenida Rui Barbosa quando foram acionados por populares. Eles "relataram que uma mulher estaria sendo levada contra a sua vontade por um condutor, em um veículo que seguiu em direção ao bairro da Torre, no Recife", explicou a corporação.

Segundo a PM, os agentes conseguiram localizar e interceptar o carro do suspeito. A corporação afirmou que "a abordagem foi realizada de forma técnica e segura, não sendo identificada a presença de materiais ilícitos". Com isso, o condutor fugiu em sentido contrário ao fluxo da pista.

A Polícia Militar destacou que "a atuação ocorreu de maneira proporcional à situação apresentada, priorizando a preservação da integridade das pessoas envolvidas".

A mulher e seus filhos foram conduzidos à delegacia. A reportagem questionou a polícia se havia um histórico de agressão ou violência na relação, e se a vítima prestou queixa. Também foi solicitada a informação sobre a situação atual do suspeito e se ele foi localizado ou segue foragido.

Até a última atualização da matéria, não houve retorno dos pedidos. O canal segue aberto.

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