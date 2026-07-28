Homem que matou a própria mãe é condenado a mais de 19 anos de prisão por feminicídio no Rio
Réu espancou a vítima de 70 anos após discussão sobre uma possível internação para tratamento contra dependência química; MPRJ vai recorrer para aumentar a pena
O Tribunal do Júri condenou Igor Gomes Moraes Alves a 19 anos, dois meses e nove dias de prisão pelo feminicídio da própria mãe, Lúcia Regina Gomes Alves, de 70 anos, e pelo furto de pertences da vítima. A decisão foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que informou que o réu foi condenado por todas as qualificadoras e causas de aumento de pena sustentadas pela acusação. A Promotoria, no entanto, recorrerá da dosimetria da pena para buscar o aumento da condenação.
De acordo com o MPRJ, o crime ocorreu em junho de 2021, no apartamento de Lúcia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Formado em Direito, Igor havia sido preso por tráfico de drogas e foi libertado após a mãe pagar sua fiança.
Segundo a denúncia, horas após deixar a prisão, ele discutiu com a mãe devido a uma possível internação em uma clínica de reabilitação. Durante a briga, passou a agredi-la com socos e chutes no rosto, mesmo depois de ela já estar caída no chão. Após o homicídio, ainda furtou uma bolsa com documentos, dinheiro e outros pertences da vítima.
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O Ministério Público sustentou que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e teve como vítima uma mulher idosa de 70 anos, circunstâncias que configuraram o feminicídio e contribuíram para o agravamento da pena.
Durante as investigações, Igor confessou o crime. Em depoimento à Justiça, afirmou que matou a mãe após ela insistir em interná-lo para tratamento contra a dependência química. A defesa alegou que ele sofria de insanidade mental e buscou afastar a responsabilidade penal, tese rejeitada pelo Tribunal do Júri.
Com a condenação, o MPRJ informou que recorrerá da pena aplicada, por entender que a sanção fixada deve ser aumentada.