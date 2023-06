Homem que matou companheira em 2018 a pedradas é preso em Olinda

A- A+

Um homem que matou a companheira a pedradas, na rua da Aurora, área central do Recife, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a corporação, que divulgou a prisão nesta terça-feira (13), o feminícidio teria sido motivado por uma "suposta traição".

O crime ocorreu em julho de 2018. O homem foi preso no terreiro de Pai Inácio, localizado no Alto da Mina, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O mandado, cumprido quase cinco anos depois, foi emitido pela Primeira Vara do Júri da Capital. Ainda de acordo com a polícia, a ordem judicial foi efetuada pela Delegacia de Polícia Interestadual e Capturas.

Familiares da mulher assassinada contaram à época que ela teria recusado manter relações sexuais com o homem. Ele teria usado um paralelepípedo para desferir os golpes contra a vítima.

A mulher teve afundamento do crânio e chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Ela não resistiu e morreu, tendo o corpo sido sepultado no Cemitério de Santo Amaro, também na área central da capital pernambucana.

