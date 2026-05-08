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CRIME Homem que matou criança e deixou mais três feridos em Escada é indiciado por cinco crimes O procedimento policial foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última quarta-feira (6)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluiu o inquérito do motorista que perdeu o controle de uma caminhonete, matou uma criança de 8 anos e atropelou mais três pessoas em Escada, Zona da Mata Sul de Pernambuco, em abril.



Segundo a corporação, em nota enviada à reportagem, Josenildo Oliveira da Silva, 48 anos, foi indiciado por cinco crimes: um homicídio qualificado, uma lesão corporal grave, duas lesões corporais leves e embriaguez ao volante. O acusado segue preso e à disposição da Justiça.



"O procedimento policial foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última quarta-feira (6)", completou a PCPE.

'Embriaguez e velocidade incompatível'

O homem, identificado como Josenildo Oliveira da Silva, foi detido pela primeira vez em 19 de abril, dia do atropelamento. No dia 21, no entanto, ele foi solto em audiência de custódia com o compromisso de ser monitorado por tornozeleira eletrônica e proibição de dirigir.



Passados dois dias, em 23 de abril, ele foi detido novamente, e segue preso até agora. A nova decisão foi tomada após requerimento do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que considerou uma "combinação de embriaguez severa, velocidade incompatível e o desprezo a alertas de terceiros configura indícios suficientes de dolo eventual".

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a nova prisão aconteceu porque o requerimento apresentado pelo MPPE levou em consideração a morte de uma das vítimas, além do depoimento de uma testemunha do crime.

Segundo a Justiça, esses elementos qualificam o delito como homicídio doloso, quando se assume o risco da morte.

"Conforme a decisão, com o reenquadramento da conduta para o crime de homicídio doloso (Art. 121, caput, do Código Penal), punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, é legítima a decretação da prisão preventiva", afirmou o tribunal.

"A gravidade concreta da conduta – embriaguez acentuada, direção perigosa e invasão de contramão, resultando em morte e lesões graves – evidencia a periculosidade social do agente. Portanto, para fins de análise cautelar, acolho a tese ministerial de que a conduta se amolda, em tese, ao art. 121, caput, do Código Penal", explicou o TJPE.

Criança morre e mulher segue em estado grave

Um menino de 8 anos, que ficou ferido gravemente após o atropelamento, morreu em 20 de abril no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. A informação foi confirmada pela unidade.

Menino foi internado no Hospital da Restauração, no Recife, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. - Foto: Walli Fontanelle/Arquivo Folha de Pernambuco

O hospital informou ainda que a outra vítima do atropelamento, uma mulher de 20 anos, foi transferida em estado grave, mas estável, para outra unidade de saúde, que não teve nome revelado. Por conta disso, não é possível atestar seu estado de saúde atual. A polícia, no entanto, informou que o atropelamento a deixou "com lesões de natureza grave".

As outras vítimas do atropelamento foram uma mulher de 18 anos e uma adolescente de 15. A polícia informou que elas foram encaminhadas para unidades de saúde, mas não confirmou para quais hospitais elas foram, então não foi possível atestar o estado de saúde.

Crime gerou revolta na cidade

O crime gerou revolta e protestos de populares em Escada. No dia 20 de abril, eles fecharam uma das vias da BR-101, no sentido Palmares, no quilômetro 124 por mais de uma hora. No dia seguinte, eles interditaram as duas faixas da rodovia, dessa vez no quilômetro 127. Os moradores pedem justiça pelo caso.

Protesto de moradores de Escada após atropelamento que matou criança e feriu três pessoas. - Foto: PRF/Divulgação

No momento do atropelamento, o Josenildo foi alvo de uma tentativa de linchamento ao lado do passageiro da caminhonete. Os populares, revoltados com crime, também atearam fogo ao veículo.

Os dois chegaram a ser hospitalizados no Recife e um deles foi detido pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Vitória de Santo Antão.

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