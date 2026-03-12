A- A+

CONDENAÇÃO Homem que matou ex-companheira em ONG de Jaboatão é condenado a mais de 26 anos de prisão Réu vai ter que indenizar família da vítima por danos morais

Foi após quase oito horas de julgamento que o juiz Otávio Ribeiro Pimentel leu a pronúncia da pena de Ewanderson João da Silva, de 37 anos. Ele foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por ter matado a ex-companheira, Simone Cosme Menezes, 42, na ONG onde ela trabalhava, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O réu também terá que pagar um valor à família da vítima, por danos morais, fixado em 20 salários mínimos pela decisão judicial. Após o júri, Ewanderson foi levado para o Presídio de Igarassu, também na RMR.

O júri popular ocorreu nessa quarta-feira (11), no Fórum Desembargador Henrique Capitulino, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a sessão, que começou às 9h40, foram ouvidos os depoimentos de quatro testemunhas, sendo três de acusação e uma de defesa.

O corpo de jurados foi formado por três mulheres e quatro homens.

Em seguida, ocorreu o interrogatório de Ewanderson, seguido de debates entre o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a defesa do réu. O MPPE foi representado pelo promotor Daniel Cezar de Lima Vieira. O acusado foi representado pela Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE). Ele já respondia ao processo preso preventivamente.

Ivanise Cosme, mãe de Simone, relatou em entrevista que se sente aliviada com a pena. Os familiares, segundo ela, esperavam uma punição mais severa para o réu. Contudo, ela revelou que se sente aliviada e espera que o caso sirva de exemplo para outros homens.

“Não me sinto feliz, porque a minha felicidade seria ter a minha filha e eu não a tenho mais. Sinto que a justiça foi feita. Achei pouco o número de anos que ele ficará preso, mas me sinto aliviada. Que sirva de exemplo para outros e que essa pena aumente, porque os casos de feminicídios estão sempre aumentando. Que seja feita a justiça por outras mulheres que foram mortas por dizerem 'não' e não aceitarem sofrer violência”, comentou.

Relembre o crime

O crime aconteceu em 29 de janeiro de 2025, uma quarta-feira, por volta das 12h30. O acusado não aceitava o fim do relacionamento.

Simone levou golpes de faca dentro da ONG Núcleo de Apoio Ativa Social Sossego (NAASS), no bairro de Sucupira. Ela morreu logo em seguida.

Ewanderson foi preso e autuado em flagrante delito, tendo a prisão convertida em preventiva após ser apresentado em sede de audiência de custódia.

