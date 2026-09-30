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JUSTIÇA Homem que matou ex-companheira na frente dos filhos é condenado a 47 anos de prisão Crime aconteceu em 9 de dezembro do ano passado, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR)

José Robson da Silva foi condenado a 47 anos e 15 dias de prisão por assassinar a ex-companheira, a técnica de enfermagem Priscila Pimentel, de 32 anos, e por tentar matar a prima dela. O caso aconteceu em 9 de dezembro do ano passado, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). A vítima foi morta a facadas na frente dos filhos.

A sentença foi proferida na tarde dessa terça-feira (29), após sessão realizada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão. A defesa do réu apresentou recurso.

"Na dosimetria da pena, a magistrada fixou 43 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de feminicídio cometido contra Priscila Pimentel. Já em relação à tentativa de homicídio perpetrada contra Voneide Gomes da Silva Santana, a pena fixada foi de 3 anos e 6 meses de reclusão. Somadas as sanções em razão do concurso material de crimes, a condenação definitiva ultrapassou os 47 anos em regime fechado", afirmou Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) por meio de nota.

Além da prisão, o TJPE também determinou a declaração de incapacidade do réu para o exercício do poder familiar em relação aos filhos da vítima.

"José Robson da Silva também foi condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de 10 salários mínimos em favor da família", completou.

Relembre o caso

Priscila Pimentel havia terminado o relacionamento com José Robson Santos da Silva cerca de seis meses antes do crime, após 17 anos juntos. Ela tinha seis filhos - cinco deles com o réu. As informações são do g1.

Segundo os familiares, o crime aconteceu na casa de uma das filhas do casal, uma adolescente de 14 anos que estava grávida na época. Priscila tinha ido ao local buscar dinheiro de uma rifa organizada pela garota quando foi vítima do crime. A relação também já tinha histórico de agressões contra Priscila, que já havia denunciado o homem e chegou a ter medida protetiva contra ele.

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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