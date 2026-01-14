A- A+

justiça Homem que matou idoso com "voadora" é condenado a 27 anos de prisão em júri popular em SP A defesa de Tiago Gomes recorreu da decisão e sustenta que a condenação contrariou a prova dos autos

O 4º Tribunal do Júri da Capital condenou, na madrugada desta quarta-feira, 14, Tiago Gomes de Souza a 27 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar César Fine Torresi, de 77 anos, com uma "voadora" no peito, em junho de 2024, em Santos, no litoral de São Paulo. Ele não poderá recorrer em liberdade.

A defesa de Tiago Gomes recorreu da decisão e sustenta que a condenação contrariou a prova dos autos.

De acordo com autos, Torresi estava atravessando a rua em direção a um shopping, de mãos dadas com o neto, quando Tiago Gomes avançou com o carro sobre os dois.

O empresário desceu do carro e atingiu o idoso com um chute contra o peito dele. Ele caiu, bateu a cabeça no chão e, embora tenha sido socorrido, faleceu horas depois. A pedido da defesa, o processo foi transferido da Comarca de Santos para ser julgado na Capital.

O Conselho de Sentença reconheceu na decisão o motivo fútil e emprego de recurso que impediu a defesa da vítima. A juíza Patrícia Álvares Cruz, que presidiu o julgamento, destacou que o delito foi praticado contra maior de sessenta anos e na presença de uma criança - o neto da vítima, elevando sua culpabilidade.

"O fato revela a absoluta insensibilidade do acusado. Verdadeira indiferença aos princípios morais básicos e às regras mínimas de convívio social. Matar alguém na presença de uma criança evidencia a maior reprovabilidade da sua conduta."



