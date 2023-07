Homem que matou mãe e filha em Candeias é preso em Alagoas; ele é ex-namorado da jovem

A- A+

Foi preso nesta quinta-feira (6), em Arapiraca (Alagoas), o homem que matou a ex-namorada, Laura Beatriz Santos Silva, de 23 anos, e a mãe dela, Jedete Santos Silva, de 48. Ele não teve o seu nome divulgado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que efetuou a captura, sob coordenação do delegado Cláudio Neto.

Mãe e filha foram mortas a tiros na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 15h, em frente ao prédio onde moravam, o Edifício Vila do Sol, no bairro de Candeias, no Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). No apartamento em que viviam, morava também o marido de Jedete, padrasto de Laura.

Laura havia saído de um relacionamento abusivo com o autor do crime e atualmente cursava o oitavo período de Direito, com sonho de ser delegada. Ela, inclusive, já havia feito queixas contra o homem à polícia e conseguido uma medida protetiva na Justiça.

