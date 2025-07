A- A+

PERNAMBUCO Homem que matou mulher a facadas dentro de casa, no Agreste, passa por júri popular Sessão aconteceu na Vara única do município

Acontece na Vara única de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, o júri popular do caso do feminicídio que vitimou Kátia Fabiana de Souza Mendes, de 46 anos. Ela foi morta a golpes de faca, em 14 de janeiro deste ano. No banco dos réus, senta o ex-companheiro da vítima, Ivanildo Lima da Silva.

O caso, que está sendo julgado nesta terça (29), será examinado, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos termos da Lei nº 14.994/2024, que tipificou de forma independente o crime de feminicídio, com penas de 20 a 40 anos de prisão, maior do que a pena para o crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos de reclusão). O juiz substituto Lucas do Monte Silva preside a sessão.

Rito

Não foram indicadas testemunhas nem pelo Ministério Público e nem pela defesa do réu, que será interrogado, mas tem o direito de permanecer em silêncio na ocasião. Em seguida, terá início a fase de debate entre acusação e defesa.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o réu teria praticado o feminicídio por meio cruel e sem dar chance de defesa. Kátia foi assassinada por meio de asfixia e com um golpe de faca. Na época, o réu fugiu, mas foi encontrado pela Polícia em área de difícil acesso na região rural da comarca.

O TJPE frisa que “o julgamento ocorre em tempo recorde, seis meses após o crime”.

