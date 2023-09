Homem que matou mulher e enteada de 11 anos estranguladas em Caruaru é encaminhado a presídio

A- A+

Everaldo Santos da Silva, preso após matar estranguladas a mulher e a enteada de 11 anos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia na terça-feira (12).

De acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o autuado foi encaminhado ao Presídio Juiz Plácido de Souza, em Caruaru.

O homem foi preso na madrugada de terça-feira. Segundo o delegado Erick Costa Cândido, em entrevista ao site Caruaru no Face, tudo indica que o crime ocorreu na noite de domingo (10).

As vítimas foram identificadas como Suilani Mirele de Almeida, de 49 anos, e Vitória Tauani, de 11.

O crime aconteceu no residencial Xique-Xique, no bairro da Boa Vista, em Caruaru. Familiares relataram que a mulher queria o fim do relacionamento e o homem não aceitava. A polícia irá investigar a motivação do crime.

Policiais encontraram no carro do homem uma faca e um facão. "Eles tinham rompido o relacionamento há cerca de oito dias, o que poderia ter dado causa a esse crime. Estamos ouvindo diversas testemunhas", completou o delegado.

Caso seja condenado, Everaldo Santos da Silva pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.

