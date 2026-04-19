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tragédia Homem que matou oito crianças nos EUA era pai de sete delas, diz polícia Oficial informou que o atirador foi identificado como Shamar Elkins

O homem que atirou e matou oito crianças no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, era pai de sete delas, de acordo com o porta-voz do Departamento de Polícia de Shreveport, Chris Bordelon.

O oficial ainda informou que o atirador foi identificado como Shamar Elkins.

O episódio de violência doméstica aconteceu pouco depois das 6h locais (8h de Brasília) deste domingo (19) na cidade de Shreveport, e foi o tiroteio em massa mais mortífero dos país norte-americano em mais de dois anos, segundo dados do Gun Violence Archive.

O prefeito da cidade, Tom Arceneaux, disse à CNN que não estava claro se o atirador morreu por um disparo autoinfligido ou se foi morto pela polícia.

A polícia havia informado anteriormente que o homem, cuja identidade não foi imediatamente revelada, foi morto após uma perseguição de carro. Nenhum agente ficou ferido no incidente, segundo a corporação.

Chris Bordelon afirmou em coletiva de imprensa que a cena do crime é "bastante extensa" e abrange três residências que estavam sendo minuciosamente inspecionadas pelos investigadores.

As idades das vítimas vão de 1 a 12 anos, segundo Bordelon. "Algumas crianças eram descendentes" do atirador, acrescentou.

Um dos dois senadores da Luisiana no Congresso dos Estados Unidos, o republicano Bill Cassidy, classificou o incidente como um episódio de "violência atroz" e desejou rápida recuperação aos sobreviventes.

O governador do estado, Jeff Landry, declarou estar "de coração partido".

Mike Johnson, presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, condenou no X uma “tragédia sem sentido”.

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