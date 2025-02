Homem que memorizou 80 números em 13,5 segundos compartilha sua técnica

A- A+

No início de fevereiro, Vishvaa Rajakumar, um estudante universitário indiano de 20 anos, venceu o Campeonato Mundial da Liga da Memória, uma competição online que coloca as pessoas umas contra as outras em desafios como memorizar a ordem de 80 números aleatórios mais rápido do que a maioria das pessoas consegue amarrar um cadarço.

A renomada neurocientista Eleanor Maguire, que morreu em janeiro, estudou atletas mentais como o Rajakumar e descobriu que muitos deles usavam o antigo “método dos loci” romano, um truque de memorização também conhecido como “palácio da memória”.

A técnica assume várias formas, mas geralmente envolve visualizar uma casa grande e atribuir memórias aos cômodos. Andar mentalmente pela casa ativa o hipocampo, o motor de memória em forma de cavalo-marinho no fundo do cérebro que consumiu a carreira de Maguire.





Rajakumar contou ao New York Times sobre suas estratégias de memorização.

Como você se prepara para o Campeonato Mundial da Liga da Memória?

A hidratação é muito importante porque ajuda seu cérebro. Quando você memoriza coisas, você geralmente subvocaliza, e ajuda ter a garganta limpa. Digamos que você esteja lendo um livro. Você não está lendo em voz alta, mas está vocalizando dentro de si mesmo. Se você não beber muita água, sua velocidade será um pouco lenta. Se você beber muita água, ficará cada vez mais claro e você poderá ler mais rápido.

Como é o seu palácio da memória?

Digamos que meu primeiro local é meu quarto onde durmo. Meu segundo local é a cozinha. E o terceiro local é meu hall. O quarto local é minha varanda. Outro local é meu banheiro. Digamos que estou memorizando uma lista de palavras. Digamos 10 palavras. O que eu faço é pegar um par de palavras, fazer uma história com elas e colocá-las em um local. E eu pego as próximas duas palavras. Eu faço uma história com elas. Eu as coloco no segundo local. O palácio da memória ajudará você a lembrar da sequência.

Quanto espaço essas salas podem comportar?

Muito. Digamos que estou memorizando 100 palavras. Estou fazendo uma história de cada duas palavras. Haverá um conjunto de 50 histórias. Mas não consigo lembrar qual veio primeiro ou qual veio em segundo. Então isso seria um problema, certo? Então, se eu usar o palácio da memória, posso facilmente lembrar qual veio primeiro e qual veio em segundo. Então, da mesma forma, posso lembrar de todas as 50 histórias facilmente.

Você pode descrever um dos desafios do Campeonato Mundial da Liga da Memória?

Eles dão a você 80 números aleatórios que eles exibem em uma tela. Você tem que memorizar todos esses números o mais rápido possível, então clique em um botão e uma folha de recall aparece. Eu anotei todos os 80 dígitos — e acertei todos. Meu tempo mais rápido para memorizar 80 dígitos aleatórios neste Campeonato Mundial foi de 13,5 segundos, então quase seis dígitos por segundo.

Você percebe o quão incrível isso é?

Sim, eu percebo. Eu estava chorando [quando fiz isso].

O que vem a seguir?

Depois de terminar a faculdade, em dois ou três meses, provavelmente tentarei ser um treinador de memória e criar uma instituição de memória na Índia para ensinar essas técnicas a outras pessoas. Meu objetivo é fazer sucesso.

