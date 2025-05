A- A+

No dia seguinte ao que duas pessoas morreram eletrocutadas, a Avenida Engenheiro Alves de Souza, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, continua alagada, na manhã desta quinta-feira (15). O clima de medo continua pairando no local.

A vendedora Janeide Félix da Silva Cruz, de 57 anos, e o cliente dela, Vinicio Wendel Presta da Silva, 23, foram as vítimas. Segundo a Neoenergia Pernambuco, o estabelecimento possuía ligação clandestina.

O tio de Vinicio, o eletrotécnico Ailton Morais, de 47 anos, contou à reportagem da Folha de Pernambuco que ele tinha ido comprar a janta no trailer. Ele morava em Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, e era funcionário de uma distribuidora próximo ao local.





“Ele estava no horário de trabalho. Sempre comprava comida lá. A família toda está abalada. Não era uma morte que esperávamos. Foi repentino. A dor é bem maior. O povo, aqui, ainda nem acredita”, revelou.

O corpo do rapaz está no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no centro do Recife. A mãe dele vem de Maceió para acompanhar o velório e enterro, que ainda não têm horário definido.





A vendedora Janeide Félix da Silva Cruz, de 57 anos, e o cliente dela, Vinicio Wendel Presta da Silva, 23, foram as vítimas // Cortesia

Fios rompidos

De acordo com informações de um trabalhador da transportadora que fica em frente ao trailer, nesta semana, fios foram rompidos, próximo, por um caminhão.

“Esta semana um caminhão alto rompeu uns fios, aqui na Avenida. Foi na terça-feira [13]. Mas a Neoenergia veio e ajeitou tudo. Algumas casas ficaram sem energia”, contou.

A dona de casa Mauriceia Maria da Silva, de 37 anos, ficou assustada, na noite de ontem, ao ver os dois corpos ao chão, após a tragédia. Ela conhecia a vendedora.

“Eu nunca comprei nada a ela, mas eu a via atendendo os clientes, aqui. Eu vi os dois corpos, à noite. Nós ficamos com medo. Esperamos que tudo se resolva, para que não hajam mais vítimas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com crianças. Aqui tem um mercadinho próximo, onde todo mundo vai”, disse.

Com a palavra, a Neoenergia Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco afirmou, por meio de nota, que uma equipe que compareceu ao local identificou que o trailer era abastecida por uma ligação clandestina.

“A ocorrência, portanto, não tem relação com a rede de distribuição de energia. A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco”, se pronunciou a empresa, no comunicado.

