SAÚDE Homem que não conseguia urinar descobre estar com um dos maiores parasitas do mundo Verme de 30 centímetros foi expelido pelo pênis do paciente após dois dias de tratamento

Um homem de 35 anos deu entrada em um pronto-socorro na Índia depois de não conseguir urinar. O paciente que não foi identificado, além da retenção urinária, sentia febre há dois dias.

Ele foi internado no hospital Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, em Meerut, Índia, onde seus sinais vitais estavam normais, exceto por taquicardia ou frequência cardíaca acelerada.

Ao examinar seu sangue e urina, a equipe encontrou marcadores de inflamação, bem como sinais de infecção do trato urinário, e ele recebeu fluidos intravenosos, antibióticos e medicamentos para tratar azia e úlceras estomacais.

Após alguns exames, o diagnóstico saiu pelo órgão genital do homem. No segundo dia, ele expeliu um verme parasita considerável, juntamente com uma quantidade significativa de sangue. A equipe médica descobriu que ele estava infectado com um dos maiores parasitas conhecidos por infectar humanos.

"O verme foi confirmado como Dioctophyme renale, um parasita raro, com base em sua morfologia e apresentação clínica", explica a equipe em seu relato de caso publicado no Journal of Clinical and Diagnostic Research. “O verme era vermelho-sangue, com aproximadamente 30 cm de comprimento e 3 a 4 mm de diâmetro, afinando em ambas as extremidades”.

Chamado de “verme gigante do rim”, é um dos maiores parasitas conhecidos a infectar humanos. Fêmeas adultas podem atingir mais de 1 metro de comprimento. O parasita pode ser encontrado em todo o mundo, mas infecções humanas são bastante raras, com casos relatados em apenas 10 países. Geralmente, elas são hospedadas por outros animais que não humanos.

"Os mustelídeos (particularmente os visons) servem como hospedeiros definitivos habituais para Dioctophyme renale, embora infecções com vermes adultos também ocorram em canídeos selvagens e domésticos, lontras, martas e guaxinins. Raramente, outros mamíferos, incluindo herbívoros e humanos, podem ser infectados”, explicam os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Quando os humanos são infectados, isso geralmente ocorre após consumir carne malpassada, como peixe.

"Embora os humanos possam servir como hospedeiros definitivos para infecções renais, muitas vezes as larvas migram de forma anormal, acabando por ficar encapsuladas em nódulos subcutâneos e interrompendo o desenvolvimento", diz o CDC.

Uma vez consumidos, os vermes podem permanecer nos rins humanos por até cinco anos, às vezes exigindo a remoção do rim infectado. No caso na Índia, a equipe monitorou o paciente e sua urina pelos três dias seguintes, porém, os exames seguintes não revelaram ovos do parasita e nem o paciente expeliu mais vermes. Eles acreditam que o homem tenha contraído o verme depois de comer peixe cru.

