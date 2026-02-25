Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Homem que saiu do Rio de Janeiro é resgatado pela PRF em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Segundo a corporação, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola e um colchão quando prestaram ajuda

Reportar Erro
Homem que saiu do Rio de Janeiro é resgatado pela PRF em Caruaru, no Agreste de PernambucoHomem que saiu do Rio de Janeiro é resgatado pela PRF em Caruaru, no Agreste de Pernambuco - Foto: PRF/Divulgação

Um homem de 36 anos vindo do Rio de Janeiro foi resgatado na BR-104, em Caruaru, no Agreste pernambucano, nessa terça-feira (24).

O resgate foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia uma fiscalização na área. Segundo a corporação, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola e um colchão quando prestaram ajuda.

Leia também

• Chuvas: Apac emite alerta de Estado de Observação para o Sertão de Pernambuco

• Oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco testa limite dos governistas

• Concurso Público Unificado de Pernambuco: divulgado o resultado preliminar

"Ele relatou que havia saído do Rio de Janeiro para tentar localizar parentes no Recife, mas não encontrou ninguém e precisava de ajuda para voltar ao seu estado de origem", explicou a PRF.

Os policiais ofereceram água e alimentação para o homem e o encaminharam a uma casa de acolhimento em Caruaru. Ele será assistido até retornar para o Rio de Janeiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter