Homem que saiu do Rio de Janeiro é resgatado pela PRF em Caruaru, no Agreste de Pernambuco
Segundo a corporação, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola e um colchão quando prestaram ajuda
Um homem de 36 anos vindo do Rio de Janeiro foi resgatado na BR-104, em Caruaru, no Agreste pernambucano, nessa terça-feira (24).
O resgate foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia uma fiscalização na área. Segundo a corporação, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola e um colchão quando prestaram ajuda.
"Ele relatou que havia saído do Rio de Janeiro para tentar localizar parentes no Recife, mas não encontrou ninguém e precisava de ajuda para voltar ao seu estado de origem", explicou a PRF.
Os policiais ofereceram água e alimentação para o homem e o encaminharam a uma casa de acolhimento em Caruaru. Ele será assistido até retornar para o Rio de Janeiro.