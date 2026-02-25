Homem que saiu do Rio de Janeiro é resgatado pela PRF em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

A- A+

Um homem de 36 anos vindo do Rio de Janeiro foi resgatado na BR-104, em Caruaru, no Agreste pernambucano, nessa terça-feira (24).

O resgate foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia uma fiscalização na área. Segundo a corporação, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola e um colchão quando prestaram ajuda.

"Ele relatou que havia saído do Rio de Janeiro para tentar localizar parentes no Recife, mas não encontrou ninguém e precisava de ajuda para voltar ao seu estado de origem", explicou a PRF.

Os policiais ofereceram água e alimentação para o homem e o encaminharam a uma casa de acolhimento em Caruaru. Ele será assistido até retornar para o Rio de Janeiro.

