VIRAL Homem que sofreu 2 AVCs recebe ajuda do filho de 8 anos para voltar a falar; momento comove a web Rich McMahon, de 53 anos, recebeu ajuda após notar os primeiros sinais de um acidente vascular cerebral

Um menino de 8 anos, apelidado de Richie, é um dos principais incentivos para que o pai, Rich McMahon, recupere a fala após passar por 2 acidentes vasculares cerebrais (AVCs) em menos de 24 horas. O vídeo em que Richie ajuda o homem de 53 anos comoveu a web.

Em outubro deste ano, Rich sentiu uma dor súbita na mandíbula, seguida de flashes de luz em sua visão, e decidiu procurar um serviço de emergência. Já no local, ele sofreu um AVC ainda no corredor. Depois de ter recebido socorro, ele passou por uma transferência para um hospital.

Naquela mesma madrugada, um coágulo sanguíneo se deslocou até o cérebro de Rich, o que causou um AVC isquêmico. Segundo os médicos, esse coágulo veio de um acidente grave chamado de dissecção da aorta.

Durante o período de internação de Rich, os médicos alertaram sua família que talvez ele nunca mais conseguisse andar sozinho, comer sem ajuda ou falar. Em seguida, ele foi para um programa de reabilitação para pacientes internados.

Atualmente, ele está se recuperando, ainda afastado do trabalho, enquanto reaprende a fortalecer o lado direito do corpo e a falar novamente. E quem está empenhado em ajudá-lo a voltar a como era antes é o pequeno Richie.

Juntos, durante a noite eles treinam frases familiares de filmes que assistem juntos e pequenas saudações, como "Boa noite, meu docinho".



A união dos dois e a força de vontade de ajudar o pai do menino comoveu diversas pessoas, que deixaram comentários no perfil oficial da família no TikTok, chamado @chaostocomeback. Nele, compartilham o processo de recuperação de Rich.

Como identificar um AVC?

Para isso, saber identificar os sinais da condição é fundamental. Os sintomas mais comuns de AVC são:

Fraqueza ou dormência: em um lado do corpo (rosto, braço ou perna).



Dificuldade na fala ou compreensão: alterações na fala (arrastada, confusa) ou dificuldade para entender o que os outros dizem.



Alterações na visão: perda de visão súbita ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos.



Dificuldade de equilíbrio e coordenação: tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para andar.



Dor de cabeça



Outros sinais podem incluir confusão mental, náuseas e vômitos, sonolência e crises convulsivas.

Para facilitar a identificação, é possível utilizar o acrônimo SAMU:

S (sorriso): Peça para a pessoa sorrir. O lado do rosto parece caído?



A (abraço): Peça para a pessoa levantar os dois braços. Um deles cai ou não consegue ser levantado?



M (música): Peça para a pessoa repetir uma frase ou cantar um trecho de música. A fala está arrastada ou estranha?



U (urgente): Se algum desses sinais for observado, ligue para o serviço de emergência (192) ou leve a pessoa ao pronto-socorro mais próximo imediatamente.

