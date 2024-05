A- A+

Recife Homem que tentou assaltar a equipe de segurança de Priscila Krause é solto em audiência de custódia Crime aconteceu no sábado (11), no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife

Foi solto durante audiência de custódia, nesse domingo (12), o homem que tentou assaltar a equipe de segurança da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.

O crime aconteceu no sábado (11), no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Na ocasião, o homem, que estava com um revólver calibre 32, tentou assaltar a viatura descaracterizada. Priscila Krause não estava no veículo.

Os agentes de segurança da vice-governadora reagiram e balearam o criminoso na perna e na mão. Uma câmera gravou o momento em que o assaltante foi atingido pelos tiros.

Ele foi autuado em flagrante e, sob custódia, encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste da capital. A arma que estava com ele também foi apreendida com seis munições, sendo duas pinadas e quatro intactas.

Após receber alta, o homem prestou depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Em seguida, passou por audiência de custódia, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na capital.



Na ata da audiência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) consta que o suspeito é mecânico de automóveis e possui residência fixa em Maranguape, em Paulista, na Região Metropolitana. No documento, ele alega que sofreu violência policial ao ser atingido com os tiros quando já se encontrava imobilizado.

"Ele teria retirado a arma que estava dentro de uma sacola e apontado para uma viatura da Casa Militar, que estava com dois policiais militares no seu interior. [...] o autuado teria atirado contra o efetivo, mas nenhuma munição foi deflagrada", informa a ata de audiência.

Na decisão, o juiz Aldemir Alves de Lima concedeu liberdade provisória ao homem, alegando que não havia elementos nos autos do processo que indicassem risco à ordem pública em caso de soltura.



O assaltante responderá em liberdade e deverá cumprir medidas cautelares, como não se ausentar da comarca ou mudar de residência sem prévia comunicação à Justiça, e comparecer a todos os atos processuais.



Segundo nota divulgada pela equipe da vice-governadora, que confirmou o ocorrido, o assaltante possui diversas passagens pela polícia.

