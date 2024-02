A- A+

TRIBUNAL Homem que tentou estrangular esposa é absolvido por sonambulismo na Itália A vítima, que garantiu que nunca havia sofrido qualquer violência de parte do acusado, não apresentou queixa contra o homem

Um italiano que tentou estrangular sua esposa foi absolvido, nesta quinta-feira (22), por sonambulismo, pois o tribunal considerou que ele não estava consciente de seus atos no momento do fato, informaram os meios de comunicação italianos.

Na noite de 4 de janeiro de 2021, o homem de 60 anos e morador de Braone, um vilarejo montanhoso da Lombardia (norte), foi despertado por sua esposa que, mordendo-o, conseguiu que fazer com ele parasse de apertar seu pescoço com as mãos.

"Não foi intencional, estava dormindo", repetiu diversas vezes o acusado durante o julgamento no tribunal de Bréscia.

"Inicialmente, pensei que eram ladrões que tinham invadido a casa", declarou, por sua vez, a mulher. Ao reconhecer seu agressor, viu um homem em estado de "transe".

Ao despertar, o homem recuperou a consciência repentinamente, soltou a mulher e se jogou pela janela do apartamento no terceiro andar, sofrendo ferimentos graves.

A vítima, que garantiu que nunca havia sofrido qualquer violência de parte do acusado, não apresentou queixa contra o homem. O casal está separado.

Os especialistas consideraram verossímil a versão apresentada, e a promotoria apoiou-se nisso.

"Ele não estava consciente", concluiu o promotor em sua acusação, apesar de persistir uma dúvida sobre a abolição total do discernimento e da vontade do acusado.

Veja também

g20 No Rio, secretário de Estado dos EUA discursa em evento à parte do G20