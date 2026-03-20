A- A+

RECIFE Homem que tentou matar ex-companheira disse que estava em "momento de surto" e que queria assustar Polícia deu detalhes do caso nesta sexta (20)

A Polícia Civil de Pernambuco detalhou à imprensa as investigações do caso do empresário da área de construção André Maia de Oliveira, de 47 anos.

Ele tentou matar a ex-companheira, de 39 anos, na última quarta (18), após atirar ao menos 20 vezes contra a porta do apartamento dela, que fica no 5º andar do Edifício Vila Mariana, no Espinheiro, Zona Oeste do Recife.

A coletiva de imprensa do caso aconteceu nesta sexta (20), dia em que o suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele seguirá preso no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

No dia da ação criminosa, estavam no apartamento, além da vítima, a ex-sogra dele e o filho do casal, que tem 8 anos.

“Durante depoimento, ele disse que foi um momento de surto e que não tinha intenção matar [a ex-companheira], mas queria assustar. Ele disse também que tinha arma. Sobre o porte de arma, a gente vai precisar de uma resposta formal do órgão responsável [Sinarm]", diz a delegada Delegada Larissa Azedo, adjunta da 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). "Temos que ver se ele tem porte ou posse. Neste último caso, ele não poderia nem sair de casa com a arma. Se fosse a outra situação, ele poderia sair. Vamos depender dessa resposta”, explica ainda.

O relacionamento

Segundo a polícia, o casal estava junto há 20 anos, e a mulher teria pedido separação no dia 6 de março. Mas seis dias depois do fim do relacionamento, ela procurou a delegacia para pedir medida protetiva, alegando que ele não teria aceitado o desacordo e começou a proferir ameaças contra a vítima. André foi notificado no último dia 13.

“A medida protetiva gerou um primeiro inquérito, no qual ele está sendo investigado por perseguição e ameaça. Ao tomar conhecimento do pedido, o ex-marido acabou ficando enfurecido e planejou a ação. Pelo que a gente tem do histórico, parece, a princípio, ter sido algo planejado. Ainda vamos ouvir algumas pessoas para essa conclusão”, complementa Larissa.

No dia em que tentou matar a ex, André derrubou o portão do prédio com um carro. Ele estava com um revólver calibre 380 e gasolina. O veículo foi encontrado, posteriormente, abandonado perto do Plaza Shopping, cerca de três quilômetros de distância do edifício invadido.

Um áudio divulgado pela delegada e deputada estadual Gleide Ângelo revela ameaças que ele teria feito tanto à ex quanto à mãe dela. Ele prometeu que livraria o filho e que, mesmo quando fosse preso, a buscaria.

"Eu vou ser preso. Agora você ou a sua mãe nem se preocupe com seu filho. Isso é uma ameaça. Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora para tacar fogo com você dentro nessa merda. Vocês iam cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva? Sua vida, a partir de hoje, é um inferno. [...] Recado está dado. Eu vou ser preso. Mas mesmo preso, não durma. Eu vou lhe buscar", aterrorizou ele, na mensagem.

Crimes

Além de ser investigado pelo descumprimento da medida protetiva, injúria, ameaça e tentativa de feminicídio, André Maia também pode responder por outra tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, uma vez que, no dia do crime, estavam a ex-sogra e o filho do casal no apartamento.

"A gente vai analisar melhor os fatos para sabermos se foi assumido o risco de que outras pessoas pudessem ter ficado lesionadas, porque no áudio ele fala que iria livrar a criança", pontua a delegada.

Entregou-se à polícia

Após passar mais de 24 horas foragido por tentativa de feminicídio, o suspeito se entregou à polícia na última quinta-feira (19). André procurou a Delegacia de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, por volta das 16h, após toda a repercussão do caso. Logo após, foi levado para Delegacia da Mulher, no Rosarinho, também na Zona Norte da capital.

"A arma que ele estava não foi encontrada dentro do carro dele. No mesmo dia, após o fato, ele a entregou ao filho mais velho [de outro casamento], que mora nos Aflitos", finaliza a delegada.

Dados estatísticos

Segundo informações levantadas pelo Observatório de Segurança Nacional, em 2024, a cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil. Ainda apontando dados gerais, 3,7 milhões sofreram violência doméstica ou familiar.

Para o diretor-geral da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), desembargador Jorge Américo, a situação referente aos crimes contra as mulheres, especialmente em Pernambuco, é preocupante. Ele vê o "Alerta Mulher" como uma forma de evitar subnotificações de possíveis casos.

“Só em Pernambuco, o número de feminicídios subiu de 15% para 20% este ano. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a cada 10 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. A Esmape trabalha com ferramentas tecnológicas para combater, reprimir ou prevenir da violência. Precisamos usar a tecnologia a serviço do sistema de justiça”, informa.

Vítimas recebem auxílio do INSS e afastamento do trabalho

Foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 16 de dezembro, a decisão de que mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios previdenciários ou assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se precisaram de afastamento do trabalho.

De acordo com a definição, a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses, enquanto ela se recupera dos danos causados pelos agressores.

A forma de pagamento vai depender da situação previdenciária de cada trabalhadora

Em casos de mulheres que contribuem para a Previdência, o pagamento deverá ser feito pelo empregador nos primeiros 15 dias. Depois, caberá ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) arcar com o benefício;

Para trabalhadoras autônomas informais, o pagamento será de um benefício assistencial temporário, seguindo o que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social.

“Ela pode estar sendo perseguida ou assediada pelo agressor, inclusive no ambiente de trabalho. Ela pode requerer, entre as medidas protetivas, o recebimento desse benefício, enquanto durar o perigo que ela vier a ser exposta”, finaliza Jorge Américo.

Dados

Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, levantado com dados obtidos a partir de 2022 pelo Ministério das Mulheres, os homens são os principais agressores das mulheres. Em 76,6% dos registros de violências domésticas, sexual e/ou outras violências contra mulheres, o agressor é do sexo masculino.

Os estudos ainda revelaram que 32,6% dos registros denunciados no "Ligue 180" foram de violências psicológicas contra as mulheres. Em 29,7% dos casos, a violência física foi a segunda mais registrada.

Entre 2015 e 2024, segundo o documento, o Brasil registrou mais de meio milhão de estupros. Foram 591.495 casos.

Em Pernambuco

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), o estado fechou 2024 com o maior índice de vítimas de violência doméstica e familiar do sexo feminino por região. Foram 54.222 ocorrências, sendo 9.811 no Recife, 16.590 na Região Metropolitana e 27.821 no Interior.



Veja o comparativo aos últimos dez anos

2014: 32.875 casos

2015: 30.347 casos

2016: 31.525 casos

2017: 33.448 casos

2018: 40.248 casos

2019: 40.248 casos

2020: 41.071 casos

2021: 41.530 casos

2022: 43.838 casos

2023: 52.375 casos

2024: 54.222 casos

De janeiro a junho de 2025, a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS registrou 48 casos de feminicídio. No mesmo período de 2024, foram registrados 42 casos em todo o estado.

Sinais de um relacionamento abusivo

Ciúme excessivo;

Atos de controle sobre o corpo da mulher, vestimentas, bens e dinheiro;

Atos de vigilância;

Isolamento social e/ou familiar;

Atitudes que a impeçam de trabalhar, estudar ou de buscar assistência médica;

Humilhação;

Diminuição da autoestima;

Explosões de raiva incontroláveis;

Ameaças contra a vítima, familiares, pessoas próximas ou até mesmo animais.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

Veja também