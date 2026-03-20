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Recife Homem que tentou matar ex tem prisão preventiva decretada em audiência de custódia e segue no Cotel André Maia Oliveira passou por audiência de custódia realizada no Fórum Rodolfo Aureliano

O homem que tentou matar a ex-companheira em um apartamento no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva nesta sexta-feira (20).

André Maia Oliveira passou por audiência de custódia realizada na Central Especializada das Garantias do Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra, na área central da capital.



Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após decisão, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

André Maia Oliveira foi preso na quinta (19) | Foto: PCPE/Divulgação;Redes Sociais/Reprodução

O homem foi detido na quinta-feira (19) por equipes da Delegacia de Polícia da 5ª Circunscrição de Casa Amarela e do Departamento de Polícia da Mulher. O suspeito teria se apresentado na unidade policial após ter sua imagem divulgada como foragido por tentativa de feminicídio.

Na manhã da quarta-feira (18), André Maia Oliveira descumpriu medida protetiva e invadiu o condomínio onde a ex-companheira, de 39 anos, mora, no bairro do Espinheiro.

Usando o próprio carro, o homem derrubou o portão do edifício localizado na Rua Santo Elias. Portando uma arma de fogo e um galão com gasolina, o suspeito subiu até o apartamento da vítima e teria atirado contra a porta do imóvel pelo menos 20 vezes, mas não conseguiu acesso.



Em seguida, fez uma ligação para a ex em que confirma que iria tocar fogo dentro do apartamento com ela e a ex-sogra dele dentro.

“Eu tentei derrubar essa porta. A gasolina tá lá fora pra tocar fogo com você dentro”, disse o suspeito, que seguiu fazendo diversas ameaças de morta contra a vítima.

O homem conseguiu fugiu, mas o carro e a arma usados na ação foram apreendidos. Ele foi preso na quinta (19), um dia após o crime.

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