Homem que tomou café por 10 anos para por uma semana e compartilha resultados surpreendentes

A- A+

Algumas pessoas acompanham o curso dos seus dias com uma bebida que as faz sentir-se mais ativas. Entre as opções preferidas está o café, mas como tudo em excesso, ele faz mal.

Além de poder aumentar o peso de uma pessoa, pode causar dependência. Perceber isso foi o que ajudou um homem coreano que bebia duas xícaras de café por dia durante dez anos a tomar uma decisão. PK Sanjun compartilhou os detalhes com o site de notícias Rocketnews24.

Uma das primeiras coisas que Sanjun disse foi que parar de tomar café por uma semana não era algo cientificamente comprovado que tivesse algum efeito, mas sim uma experiência pessoal que ele se desafiou a realizar.

O homem asiático esclareceu em seu relato que, de uma forma ou de outra, continuou consumindo um dos componentes essenciais da bebida: a cafeína. Sobre isso, explicou que, para substituir o que estava bebendo, acrescentou alguns tipos de chá gelado.





Os efeitos de parar de tomar café em PK Sanjun

A sensação mais óbvia para o homem era que, ao realizar suas atividades, ele sentia sonolência e faltava-lhe energia para realizar suas atividades normalmente.

Além disso, ele falou sobre o que sentiu em seus movimentos: “Não foi como se eu estivesse atordoado, mas sim como se tivesse uma sensação constante de lentidão”, acrescentou.

Não beber café traz algum benefício para o sono?

Segundo a BBC Mundo, o ingrediente psicoativo dessa bebida só interfere no sono se consumido à tarde ou à noite. Eles explicam que isso ocorre porque a cafeína atrasa a liberação de melatonina, o hormônio do sono, em 40 minutos.

No experimento de Sanjun, o início do sono também se tornou importante. Durante a semana em que não tomou café, o coreano conta que conseguiu dormir sem muita dificuldade.

Além da sensação positiva no aspecto mencionado, ele concluiu sua palestra discutindo como se sentia emocionalmente: "Quase não senti irritação. Claro, eu gostaria de ter bebido, mas posso dizer que não senti nenhum sintoma irritante de abstinência", disse.

Veja também