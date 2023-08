A- A+

VIOLÊNCIA Homem que usou facão para roubar vários ônibus na avenida Sul, no Recife, é preso Um comparsa dele já havia sido ao cometer um roubo na Madalena. As duas companheiras deles foram qualificadas pela polícia

Um homem suspeito de praticar vários roubos a ônibus foi preso, nessa quarta-feira (9), em operação conjunta das Polícias Civil e Militar. Ele é apontado como responsável por pelo menos oito roubos a coletivos que circulavam na avenida Sul, bairro de São José, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, o preso, junto com outro homem, que já está em presídio por ter sido detido em flagrante ao cometer um roubo na Madalena, Zona Oeste do Recife, usavam "extrema violência" e facões nos crimes em coletivos.

O preso foi reconhecido em imagens de câmeras de segurança dos ônibus em todos os oito roubos investigados pela polícia. As companheiras dos presos foram flagradas em duas das ocorrências e, segundo a Polícia Civil, já foram qualificadas.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) após investigações das duas polícias.

Outras informações sobre o caso serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa marcada para 11h desta quinta-feira (10), no Recife.

