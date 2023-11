A- A+

GRANDE RECIFE Homem que visitava túmulo tem mal-estar seguido de desmaio e morre no Cemitério de Camaragibe Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º)

Na véspera do Dia de Finados, um homem de 52 anos morreu no Cemitério Municipal de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (1º).

A vítima, que não teve o nome divulgado, teve um mal-estar seguido de desmaio no momento que visitava o túmulo de um familiar.

Segundo informações da página Camaragibe Agora, testemunhas disseram que o homem aparentava estar bem quando chegou ao cemitério.

Ele teria caminhado até o local onde um parente foi sepultado e, repentinamente, caiu ao chão.

Pessoas que estavam próximas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe ao cemitério por volta das 8h33 desta quarta.

No local, os socorristas já encontraram a vítima morta. Não há informações sobre o que provocou o óbito.

A Polícia Militar esteve no local para fazer o isolamento da área. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado para remover o corpo.

