Homem quebra tornozeleira, descumpre medida protetiva, invade apartamento e tenta matar ex-esposa

A- A+

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após quebrar a tornozeleira eletrônica, descumprir medida protetiva contra a ex-esposa, invadir o apartamento dela e tentar matá-la.

O caso aconteceu nesse domingo (17), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Agentes do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foram acionados para o local após receberem uma ocorrência Maria da Penha e encontraram o suspeito detido por vizinhos da vítima.

Ao efetivo, a mulher de 41 anos relatou ter medida protetiva contra o agressor, que teria invadido o edifício onde ela mora e arrombado a porta do apartamento, portando uma faca.



A vítima foi agredida fisicamente com mordidas pelo corpo e contou com a ajuda de vizinhos para se desvencilhar do suspeito.

Aos policiais, testemunhas informaram terem presenciados quando o homem tentou estrangular a ex-companheira. "Ao tentarem detê-lo, foram agredidos e ameaçados de morte", informou a PM.

Além da faca e de um celular, durante rondas, os agentes encontraram, ainda, a tornozeleira eletrônica do agressor dentro de um lixeiro.

O suspeito, que ficou ferido após brigar com os moradores, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Na ocasião, de acordo com a corporação, ele proferiu ameaças de morte contra o efetivo.

Já a vítima foi encaminhada à UPA de Barra de Jangada, em Jaboatão, onde recebeu atendimento médico. Após a alta, ela e o ex-companheiro foram conduzidos à 2ª Delegacia da Mulher, em Prazeres.

O homem foi autuado pelos crimes de ameaça e injúria por violência doméstica/familiar, desacato, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio. Preso, ele está à disposição da Justiça.

Veja também

BRASIL Abraji pede que STF detalhe tese que obriga imprensa a responder por fala de entrevistados