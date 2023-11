A- A+

BOA VIAGEM Homem reage a assalto, entra em luta com ladrão e tem objeto roubado em entrada de prédio no Recife Crime aconteceu na rua Pinhal e foi registrado por uma câmera de segurança

Um homem foi assaltado no momento que entrava em um prédio residencial no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (8), na rua Pinhal, na região de Setúbal, e foi registrado por uma câmera de segurança.

A vítima, que não teve nome e idade divulgados, chegou a reagir ao assalto e entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu levar um objeto que estava no bolso no morador.

Nas imagens, é possível ver quando a vítima abre o portão para acessar o prédio. Nesse momento, o assaltante, que aparece usando chapéu e bolsa, chega por trás e tenta pegar algo que está no bolso do homem. Não é possível identificar se é um celular ou uma carteira.

O morador empurra o suspeito contra o portão, para fora do prédio, e tenta fechar a grade. Mesmo assim, o criminoso consegue puxar um pertence do bolso esquerdo da calça da vítima e foge em seguida, deixando uma bolsa no local.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o 19º BPM não tem registro da ocorrência e que o policiamento em Boa Viagem é realizado pelo Batalhão, por meio de guarnições de carros e motocicletas, que fazem rondas e abordagens com o reforço de policiais militares a pé e do Grupo de Apoio Tático Itinerante.

"O local tem recebido o reforço, também, de ações de unidades especializadas, as quais, cooperam com as guarnições ordinárias, visando coibir a prática de delitos na região, além do policiamento Koban. O comandante reforçará as rondas", diz a nota.



A PM também destacou a importância do registro de ocorrências pelo número 190, assim como o registro do Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, se possível, com a característica dos suspeitos, para ajudar o trabalho das forças de segurança.



