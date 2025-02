A- A+

china Homem recusa proposta de US$ 220 mil, e rodovia é construída em volta de sua casa Governo chinês seguiu com o projeto sem demolir a residência de Huang Ping, em Jinxi, na China

Na cidade chinesa de Jinxi, um idoso com o nome de Huang Ping recusou uma oferta do governo de US$ 220 mil para desocupar o lugar onde mora, e agora sua casa está ilhada em meio à construção de uma rodovia.

Embora o valor oferecido seja considerado bem alto no país, Huang se recusou a deixar a residência onde morava com sua família há décadas. O governo chinês seguiu com a construção da rodovia, que tem mais de 13 quilômetros de extensão e foi planejada para se conectar a outras importantes estradas da região, como informou o jornal argentino La Nación.

O projeto foi ajustado para evitar a demolição da casa, de forma que a estrada seguisse ao seu redor. Ainda assim, Huang continua morando no lugar com seu neto de 11 anos, cercado de paredes de concreto e em meio à ruídos das obras e vibrações constantes dos veículos que passam pelo trajeto. E a situação ainda pode piorar quando a estrada for inaugurada.

Em declarações recentes, Huang admitiu que, apesar de ter se sentido orgulhoso inicialmente por defender seu lar, hoje lamenta sua escolha:

"Se pudesse voltar atrás, aceitaria a oferta. Agora sinto que perdi uma grande oportunidade", disse ele, de acordo com o La Nacion. "O que antes era um lugar tranquilo agora se tornou um espaço de conflito constante. O progresso chegou, mas não sei se tomei a decisão certa".

Esse não é um caso isolado na China, onde se tornou comum ver proprietários recusando ofertas do governo para sair de suas casas e dar lugar a projetos urbanos. O fenômeno é conhecido como "dingzihu", ou "casas de prego", em que as residências acabam ficando ilhadas em meio a construções.

